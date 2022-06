Hacía ya seis años que Warpaint no sacaba trabajo nuevo, aunque eso no es sinónimo de que su actividad hubiera bajado. Más bien todo lo contrario ya que varias de ellas (Emiliy, Theresa y Jenny) han estado enfrascadas en proyectos individuales, y, además, llevaban desde 2018 desarrollando este cuarto trabajo: Radiate Like This.

Todo al final se complica ya que, con una pandemia de por medio, tuvieron que buscar otras formas de trabajar, teniendo a Stella en Australia. Además, Emily se convirtió en madre justo al inicio de dicha pandemia. Lo que siempre han tenido muy claro es que una de las principales motivaciones de la banda es la amistad entre ellas. Eso hace que el engranaje ocurra de manera muy orgánica.

Radiate Like This es un LP muy meditado, frente a la explosividad que caracterizó a su anterior trabajo Warpaint, que combinada momentos más calmados y otros más pop dance (con la muy bailable New Song). En Radiate Like This, sin embargo, se aprecia bien la calma y el cariño con el que lo han ido preparando.

Nada mejor para comenzarlo que con Champion, un tema en el que quieren reivindicar que todos podemos sentirnos campeones. Según la escuchas, se apoderan de ti sensaciones de libertad y relax muy agradables. La inquietante Hips mantiene un riff bastante destacable y el bajo, en ocasiones, se convierte en protagonista.

Nos encontramos con momentos muy etéreos en el disco, como la delicada Hard To Tell de sonido pulcro, hasta el punto de hacer sentir al oyente que levita, o en Proof, tema que contiene ciertos toques oscuros sutilmente introducidos en la instrumentación, que quedan suavizados por la coralidad de la banda.

Siguiendo con esos toques oscuros que se desmarcan un poco de la tónica general del disco, tenemos Like Sweetness. Es un trabajo en el que tenemos una sensación de andar por casa, una comodidad elegante en la que todo encaja de manera natural como vemos en Stevie o Trouble.

En Melting, si bien los primeros acordes tienen reminiscencias al I’m Only Happy When It Rains de Garbage pronto descubrimos un tema muy personal de la banda. Sinuoso y con recovecos, se queda pegado rápidamente a la cabeza del oyente.

Radiate Like This irradia optimismo y amor, aunque no necesariamente un amor romántico como ellas mismas han declarado en alguna entrevista. Es un álbum más atmosférico en el que todas juntas suenan como una única voz. Quizá no encontremos un tema más representativo que otro, pero lo que está claro es que es un disco muy homogéneo de gran calidad.

