Wavves anuncian nuevo disco con “Help Is On the Way” como single adelanto

Wavves están de vuelta con el anuncio oficial de su nuevo disco Hideaway, que publicarán el próximo 16 de julio a través del sello Fat Possum. Para estrenar este nuevo álbum, nos presentan su nuevo single Help Is On the Way, segundo que escuchamos después de que hace unas semanas pudiésemos disfrutar de Sinking Feeling.

Para este nuevo trabajo, primero desde You’re Welcome en 2017, el trío formado por Nathan Williams, Stephen Pope y Alex Gates han trabajado con el productor Dave Sitek. Se trata de noticias muy buenas para los fans después de que la banda celebrara su décimo aniversario en 2020 con la reedición de su King of the Beach, posiblemente el disco más conocido de su carrera.

Os dejamos a continuación con este nuevo single y el tracklist completo:

Tracklist de “Hideaway”

01 Thru Hell

02 Hideaway

03 Help Is On the Way

04 Sinking Feeling

05 Honeycomb

06 The Blame

07 Marine Life

08 Planting a Garden

09 Caviar