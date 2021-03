Wavves trae nuevo video y canción: “Sinking Feeling”

El último material que tuvimos de Wavves fue ya en 2017 con You’re Welcome, y cuatro años después nos llega este Sinking Feeling bajo el sello Fat Possum Records. La canción ha sido producida por Dave Sitek (miembro también de TV on the Radio) y acompañada por un video dirigido por Jesse Lirola.



El video transcurre en las carreteras y caminos de California, Estados Unidos, con Nathan Williams conduciendo un auto convertible mientras va cantando, bebiendo y conduciendo. En un comunicado de prensa, nos comenta acerca de la canción: “’Sinking Feeling’ es un tema sobre esa ola de depresión que sigue regresando. Es ese sentimiento de hundirte que te arrastra hacia abajo y no importa qué hagas o a dónde vayas siempre te sigue”.



Disfrutemos del video: