Wayne Coyne rompe el silencio sobre la salida de Steven Drozd de The Flaming Lips

La historia interna de The Flaming Lips acaba de dar un giro inesperado y, según parece, bastante más turbulento de lo que se intuía desde fuera. Tras más de tres décadas como pieza esencial del engranaje creativo de la banda, Steven Drozd confirmó hace unos días que ya no formaba parte del grupo, en un mensaje publicado (y rápidamente borrado) en Threads. Allí aseguraba que sus ex-compañeros “han terminado conmigo” y que prefería no hablar del tema por ahora, una declaración que encendió todas las alarmas entre los fans y que fue recogida por medios como Pitchfork.

Ahora, el líder de la banda, Wayne Coyne, ha decidido intervenir públicamente para desmentir la versión de Drozd. En un mensaje publicado en Instagram, Coyne afirma que “lo que él contó es una mentira” y que la verdadera razón de su marcha es “triste e indignante”, aunque insiste en que es responsabilidad del propio Drozd explicar lo ocurrido. El músico también asegura que intentó darle espacio para que fuera él quien comunicara la situación, pero ante el revuelo generado, ha optado por aclarar que la versión difundida por su antiguo compañero “no es absolutamente cierta”.

Mientras tanto, Drozd ha ofrecido una explicación alternativa: asegura que dejó de girar en 2025 por decisión personal y familiar, y que a partir de ahí la separación con Coyne se produjo de forma natural. También adelantó que está trabajando en nueva música y que planea publicar un LP en primavera o verano de 2026.

El actual batería de la banda, Matthew Duckworth Kirksey, también ha intervenido recientemente para defender la solidez de la formación actual y adelantar que hay “nueva música en camino” que considera “lo mejor que hemos hecho en años”. La banda, por su parte, mantiene sus compromisos en directo, incluido su paso por el Latitude Festival 2026 junto a artistas como Lewis Capaldi, Teddy Swims y David Byrne.

Una carrera marcada por la reinvención constante: la trayectoria de Steven Drozd y The Flaming Lips

Steven Drozd ha sido una de las fuerzas creativas más influyentes dentro de The Flaming Lips desde su incorporación en 1991. Aunque inicialmente entró como batería, su papel creció rápidamente hasta convertirse en multiinstrumentista, compositor clave y, para muchos seguidores, el motor musical detrás de algunos de los discos más celebrados de la banda. Su aportación fue esencial en álbumes como The Soft Bulletin (1999) y Yoshimi Battles the Pink Robots (2002), dos trabajos que no solo redefinieron el sonido del grupo, sino que también consolidaron su estatus como una de las bandas más imaginativas del rock psicodélico contemporáneo. Medios como Pitchfork han destacado repetidamente la importancia de Drozd en la evolución sonora del grupo, subrayando su capacidad para combinar melodías emotivas con arreglos experimentales sin perder cohesión artística.

A lo largo de más de tres décadas, Drozd participó en la creación de discos tan diversos como At War with the Mystics, Embryonic, Oczy Mlody o American Head, demostrando una versatilidad poco común y una sensibilidad musical que se convirtió en sello distintivo del grupo. Su salida marca un punto de inflexión profundo: no solo se marcha un miembro histórico, sino una de las voces creativas más reconocibles dentro del universo Lips. Ahora, con Drozd centrado en su próximo LP en solitario —que él mismo ha adelantado para primavera o verano de 2026—, se abre una nueva etapa tanto para él como para la banda. Mientras Wayne Coyne y la formación actual prometen nueva música y una continuidad artística sólida, el futuro de The Flaming Lips sin Drozd plantea inevitablemente preguntas sobre cómo evolucionará su sonido y qué caminos creativos explorará cada parte por separado.

