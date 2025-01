Wayne Osmond, líder de The Osmonds, nos deja a los 73 años

Wayne Osmond, miembro fundador de The Osmonds, falleció a los 73 años el pasado 2 de enero de 2025. La noticia fue confirmada por su familia, quienes destacaron su legado musical y personal.

Wayne Osmond alcanzó la fama junto a sus hermanos en The Osmonds, una banda que comenzó como un cuarteto en 1958 en Ogden, Utah. Descubiertos por Jay Emerson Williams en Disneyland en 1961, la banda se expandió para incluir a sus hermanos menores, Donny y Jimmy. Con éxitos como Crazy Horses, Love Me For A Reason y Let Me In, The Osmonds vendieron más de 77 millones de discos en todo el mundo.

Osmond vivía alejado de los escenarios desde 2007, cuando dejó la banda debido a problemas de salud, incluyendo un tumor cerebral diagnosticado en 1997 y un derrame cerebral en 2012 que le impidió tocar la guitarra. A pesar de estos desafíos, su impacto en la música y su legado perduran.

Un legado que trasciende generaciones

Wayne Osmond comenzó su carrera musical a una edad temprana, formando The Osmonds con sus hermanos. La banda se destacó por sus armonías vocales y melodías optimistas, abarcando géneros desde el country y el rock hasta el pop. Su éxito en la década de 1970 los convirtió en íconos de la música pop, con millones de discos vendidos y una base de fans leal.

A lo largo de su carrera, Wayne Osmond no solo fue un talentoso guitarrista y cantante, sino también una figura inspiradora para muchos. Su capacidad para superar adversidades y su dedicación a la música y a su familia lo convirtieron en un modelo a seguir.

