We Are Scientists estrenan su nuevo single “Handshake Agreement”

El retorno de We Are Scientists ya está aquí con un nuevo single titulado Handshake Agreement, que formará parte de su próximo disco Huffy, a la venta el 8 de octubre a través de 100% Records.

Un alegato sobre las redes sociales



Según nos cuenta Keith Murray, líder de la banda, “podría explicar cómo, hasta donde yo sé, las redes sociales han reducido la conversación pública a este tipo de diálogo, donde todo nos lo creemos a medias pero lo defendemos el doble de apasionadamente pero, seamos honestos, nadie quiere escuchar teorías sociales obvias de un guitarrista”.



“Es suficiente decir que ‘Handshake Agreement’ es mi canción sobre Twitter, y cómo los servidores en los que se está ejecutando deben dispararse desde un cañón al océano, lo más rápido posible, gracias”.

Y viene acompañado por este videoclip…

Sobre We Are Scientists

We Are Scientists es una banda de rock de Nueva York pero formada en Berkeley, California, en 2000. Está formada principalmente por el guitarrista y vocalista Keith Murray y el bajista Chris Cain.

Hasta el momento, han lanzado seis discos: su exitoso debut With Love and Squalor de 2006, seguido de Brain Thrust Mastery en 2008, Barbara en 2010, TV en Français en 2014, Helter Seltzer en 2016 y Megaplex in 2018. Pronto llegará Huffy en 2021.