Ween celebra 30 años de “Chocolate and Cheese” con una reedición de lujo

La banda de rock alternativo Ween ha anunciado una reedición de lujo de su aclamado álbum Chocolate and Cheese para conmemorar su 30º aniversario. Esta edición especial incluye una versión remasterizada del álbum original, tomas descartadas y demos inéditos. Entre los tesoros encontrados, destaca una versión nunca antes escuchada de Junkie Boy.

El ingeniero de audio Bernie Grundman ha sido el encargado de remasterizar Chocolate and Cheese, así como de masterizar las 15 canciones adicionales. La edición de lujo de Chocolate and Cheese estará disponible a partir del 2 de agosto a través de Rhino.

La reedición no solo es un regalo para los oídos con su calidad mejorada, sino también un viaje al pasado de Ween, ofreciendo una mirada íntima a su proceso creativo con las demos y tomas descartadas que acompañan al álbum original.

Tracklist de Chocolate and Cheese (Deluxe Edition):

01 Take Me Away (2024 Remastered)

02 Spinal Meningitis (2024 Remastered)

03 Freedom of ’76 (2024 Remastered)

04 I Can’t Put My Finger on It (2024 Remastered)

05 A Tear for Eddie (2024 Remastered)

06 Roses Are Free (2024 Remastered)

07 Baby Bitch (2024 Remastered)

08 Mister, Would You Please Help My Pony? (2024 Remastered)

09 Drifter in the Dark (2024 Remastered)

10 Voodoo Lady (2024 Remastered)

11 Joppa Road (2024 Remastered)

12 Candi (2024 Remastered)

13 Buenas Tardes Amigo (2024 Remastered)

14 The HIV Song (2024 Remastered)

15 What Deaner Was Talkin’ About (2024 Remastered)

16 Don’t Shit Where You Eat (2024 Remastered)

01 Crappy Anniversary Jimmy

02 Warm Socks

03 Stop, Look, Listen (And Learn)

04 Dirty Money

05 I Got It

06 Belgian Stew

07 Voodoo Lady (Demo)

08 Junkie Boy

09 Smooth Mover

10 Church Fire

11 Take Me Away (Demo)

12 Sasha

13 Roses Are Free (Demo)

14 Candi (Demo)

15 I Really Miss You (And I’m All Alone)