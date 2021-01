Weezer se adelantan a sí mismos y nos sorprenden con el lanzamiento de su próximo disco Ok Human. Mientras nos mantenían a la espera de Van Weezer hasta mayo, han anunciado que el próximo 29 de enero saldrá a la luz su decimocuarto álbum, con el sello de Atlantic Records. Este mismo miércoles 20 saldrá el primer adelanto, titulado All My Favourite Songs.

Resulta extraño que salga un nuevo álbum, cuando ya tenían tres adelantos de Van Weezer publicados, pero parece ser que a los californianos les gusta sacarse un as de la manga. Por ahora no se conoce mucho sobre el álbum, aunque se puede dejar interpretar y especular. ¿Alguien más ha pensado en que puede ser una antítesis del Ok Computer de Radiohead? Aunque la portada incluye un extraterrestre y a los integrantes de la banda metidos en recipientes de vidrio, por lo que realmente no sabremos mucho más del disco hasta escucharlo. Ya sabemos que caras vemos, corazones no sabemos. Así que en unos días podremos conocer el interior de este LP.

Lo que sí se puede ver es el tracklist del álbum. Son 12 canciones cuyos títulos podéis ver a continuación: