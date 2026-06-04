Weezer ha anunciado su vigésimo álbum de estudio, bautizado extraoficialmente como The Gold Album, y lo presenta con «We Might As Well Be Strangers», un dueto entre Rivers Cuomo y Karly Hartzman, vocalista de Wednesday. El disco sale el 21 de agosto de 2026 a través de Reprise/Warner Records y es el primero desde Van Weezer (2021). Ya tiene videoclip oficial, dirigido por Jasper Graham.

Lo que «We Might As Well Be Strangers» dice sobre el disco que viene

La canción es un himno de desgaste sentimental construido sobre el rock de guitarras tan característico que Weezer lleva tres décadas dominando: Hartzman y Cuomo se reparten las estrofas y confluyen en el estribillo con una química que, sobre el papel, no tenía por qué funcionar. Wednesday es una banda de Chapel Hill que lleva años operando en la intersección entre el noise rock y el country alternativo, un territorio aparentemente alejado del power pop californiano de Weezer. El resultado da la razón a quienes apostaron por el cruce.

La colaboración llegó a través de Show Me The Body, que pusieron en contacto a los dos productores del disco: Klas Åhlund, responsable de varios de los mejores momentos de Robyn, y Kenneth Blume (antes conocido como Kenny Beats), que ha trabajado recientemente con Geese. Blume llegó al proyecto con la intención declarada de hacer «el disco de Weezer más violento de la historia». The Gold Album también incluye «Shine Again», el single de abril que ya cubrimos en CrazyMinds cuando llegó por sorpresa.

De vuelta al local de ensayo: cómo nació The Gold Album

El disco nació de la misma forma en que nació el Blue Album: cuatro personas en un local de ensayo de Orange County, sin más agenda que averiguar qué querían hacer a continuación. Tras la gira del 30 aniversario del debut, los cuatro miembros de Weezer (Cuomo, Patrick Wilson, Brian Bell y Scott Shriner) se reunieron para empezar desde cero. El resultado más revelador es que Cuomo y Wilson escribieron juntos los fundamentos de varias canciones por primera vez desde 1994. Eso no había pasado desde el disco que puso a Weezer en el mapa.

Entre las diez pistas del álbum hay un dato que merece atención: «C.E.O.», que Cuomo ha descrito como una secuela de «Undone – The Sweater Song», el tema que abrió la carrera de la banda. También aparece «Up in the Clouds», demo histórico del grupo que los fans conocen desde hace años y que finalmente queda fijado en estudio.

Tracklist de The Gold Album

«Say Yes» «Shine Again» «Don’t Make It Weird» «We Might As Well Be Strangers» (feat. Wednesday) «C.E.O.» «Hoops» «Nowhere» «The Show Must Go On» «Up in the Clouds» «The LA Sound»

Treinta años en la misma frecuencia

Weezer publicó su debut homónimo, el Blue Album, en 1994 con una producción de Ric Ocasek que convirtió el power pop en algo más oscuro y más extraño de lo que aparentaba. Pinkerton (1996), su segundo disco, llegó como respuesta cruda y confesional a la repentina fama, fue rechazado en su momento y reivindicado durante la década siguiente como uno de los mejores álbumes de rock alternativo de los noventa. Después vinieron el Green Album (2001), Maladroit (2002) y un período de producción desigual que en los años diez los llevó a publicar discos de forma casi anual, con resultados que oscilaban entre la recuperación de forma (Everything Will Be Alright in the End, 2014) y el experimento de orquesta de cámara (OK Human, 2021).

Lo que conecta ese historial con The Gold Album no es la nostalgia, sino la lógica: después de la gira del 30 aniversario tocando el Blue Album de principio a fin cada noche, lo coherente era volver al punto de partida no para repetirlo sino para recordar cómo se hacía. La pregunta que responde el 21 de agosto es si Åhlund y Blume, con toda su distancia generacional y su ambición de «máxima violencia», consiguen que suene inevitable en lugar de calculado.

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