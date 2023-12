Weezer da pistas de una gira “épica” para celebrar el 30º aniversario de «The Blue Album»

La icónica banda de rock alternativo Weezer ha anunciado planes para una gira “épica” en conmemoración del 30º aniversario de su influyente álbum debut, conocido como The Blue Album. Lanzado el 10 de mayo de 1994, el disco incluye éxitos como Buddy Holly, Say It Ain’t So y Undone – The Sweater Song.

El vocalista Rivers Cuomo reveló que, aunque la banda no celebró el 20º aniversario del álbum, están preparados para rendirle el debido respeto esta vez con un “paquete deluxe realmente asombroso” y demás material adicional. Además, insinuó un espacio libre “muy sospechoso en nuestro calendario” después de su gira por el Reino Unido/Irlanda en junio de 2024, sugiriendo a los fans que estén atentos.

Sin duda alguna, se presenta una oportunidad más que interesante para que Weezer pueda visitarnos el próximo verano. ¿Quizá algún festival con huecos sin anunciar en el cartel se lleve el gato al agua?