Weezer prepara cuatro nuevos discos, uno inspirado en Elliott Smith

Después de que Weezer publicara 2021 OK Human (enero 2021), considerado como clara respuesta irónica al mítico álbum de Radiohead, Ok Computer (1997), la prolífica banda ha comunicado que próximamente va a publicar cuatro álbumes más y que cada álbum corresponderá a una de las cuatro próximas temporadas. Según el grupo, uno de los trabajos estará inspirado en la figura de Elliott Smith, el aclamado cantautor que murió misteriosamente acuchillado en 2003 a los 34 años.

Además de estos cuatro discos, Rivers Cuomo, líder de la prolífica banda, ha comentado que tienen reservado otro álbum llamado Van Weezer, pero que a causa de la pandemia fue archivado. No era el momento adecuado para sacar un trabajo tan contundente, donde las guitarras del hard rock y heavy metal de los 70 y 80 eran protagonistas. Según fuentes fidedignas, el disco saldrá el 7 de mayo con los sellos de Crush Music y Atlantic Records.

A pesar de que muchos de sus seguidores no comparten el cambio estilístico de la formación, Weezer es una de esas bandas atípicas que aman experimentar diversos cambios en su forma de ver la música, aunque suponga alejarse de sus estilos previos. Es una forma de madurar y avanzar en el tiempo, pues la vida y las personas cambian permanentemente. El cambio empezó cuando el grupo sintió la necesidad de quitarse los corsés del pasado y evitar caer en su propia rutina musical. En un mundo que satura tan rápidamente las cosas, cambiar es un síntoma de buen criterio.

Recordemos que Weezer es una banda estadounidense de rock alternativo que se formó en Los Ángeles durante 1992. Desde entonces hasta 2017, se mantuvieron fieles a las fuertes guitarras de corte Green Day, Pixies o Nirvana. Con la llegada de su álbum Pacific Dream (2017), llegó la gran transformación. Ok Human ha terminado de encauzar a la banda hacia otras cotas mucho más recónditas y trabajadas.

Sin duda, estamos ante un disco brillante, diferente, y con ciertas reminiscencias a The Beatles, especialmente a Paul McCartney, Harry Nilsson y como no, a The Beach Boys, entre otras referencias. Sin embargo, no todo son influencias, hay grandes toques personales, que irradian melodías más orquestales y sensibles, sin guitarras ni contundencias estridentes. New Musical Express (NME) fue muy descriptivo al escribir al respecto: “Musicalmente, la decisión de renunciar a las guitarras eléctricas en favor de la orquestación completa le da al disco una calidez exuberante, tal como demostraron en sus álbumes posteriores a 2017. Su álbum Ok Human abarca temáticas más existenciales y sociales y puede decirse que es un álbum que más íntimo, reflexivo y humano. Según ellos mismos: trata sobre sentirse aislado, alienado y apartado, es perfecto en esos tiempos donde la tecnología parece controlarlo todo.”

Ha sido el propio Rivers Cuomo quien hace pocos días comentó sobre Ok Human: “me di cuenta de que tenía mucha ansiedad sobre el ritmo del avance tecnológico, preocupándose por todo, desde la dinámica del poder sin control de Internet, hasta la edición de genes y la biotecnología. Parece que todo lo que significa ser un ser humano se está realmente poniendo en duda.”

Sin duda Ok Human es un trabajo excelente que consolida a Weezer como una banda renacida de sus propias cenizas. Temas como Numbers, Playing My Piano, Dead Roses o Birth With A Broken Wing, erizan la piel y más cuando te dejas arrastrar por sus más profundas palabras: “Hace mucho tiempo estaba volando en el aire / mirando el mar de abajo / pero todavía tengo una canción para cantar / pero él nunca captará mi melodía / aunque la noche se convierta en día / solo soy un pájaro con un ala rota” (Birth With A Broken Wing).