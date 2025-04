Weezer sorprende en Coachella 2025 con el anuncio de una nueva película

El pasado fin de semana, el escenario de Coachella vibró con la energía de Weezer, pero no solo por su impecable set de clásicos como Undone – The Sweater Song o Buddy Holly. Justo antes de desatar la euforia con esta última, Rivers Cuomo, el carismático líder de la banda, soltó una bomba que dejó a los fans boquiabiertos: Weezer está trabajando en una película. “Hemos estado ocupados grabando la película de Weezer en Los Ángeles las últimas semanas”, reveló, encendiendo la curiosidad de todos en el desierto de Indio.

Aunque Cuomo no compartió detalles jugosos como el título oficial o la fecha de estreno, pistas recientes sugieren que el proyecto podría llamarse Weezer: Security Threat. Un aviso de filmación en Los Ángeles, fechado entre el 7 y el 9 de abril, describe una producción con efectos especiales, incluyendo “humo atmosférico” y “balas simuladas”. ¿Una comedia épica? ¿Una aventura rocambolesca? Los rumores apuntan a una narrativa ficticia, alejada del típico documental de banda.

La chispa del anuncio se avivó aún más con la aparición de Ben Schwartz, el actor conocido por poner la voz en Sonic the Hedgehog, quien estuvo en Coachella y dejó caer una idea de la trama. Según Schwartz, la película podría incluir a Weezer enfrentándose a “grandes villanos” en una secuencia de acción donde él lidera un momento épico. ¿Weezer como héroes de una parodia al estilo Hollywood? Los fans ya están soñando con las posibilidades.

El anuncio llega en un momento intenso para la banda. La esposa del bajista Scott Shriner, Jillian Lauren, ha sido objeto de multitud de titulares tras un incidente policial en Los Ángeles el 8 de abril, pero Weezer optó por mantener el foco en la música y su nuevo proyecto. Su actuación en Coachella, con un set nostálgico centrado en material previo a 2008, demostró que siguen siendo una fuerza imparable.

Y no penséis que Weezer se quedará solo en los estudios de cine. La banda tiene un 2025 cargado, con presentaciones confirmadas en el Lovin’ Life Music Fest en Charlotte el 3 de mayo y festivales por Estados Unidos y Europa durante el verano y otoño. La película, claramente, es solo una faceta más de su incansable creatividad.

Con Weezer: Security Threat en el horizonte, Weezer promete seguir rompiendo moldes. ¿Qué nos deparará esta aventura cinematográfica? Solo el tiempo —y tal vez otro riff inolvidable— lo dirá.

Weezer: Una carrera de riffs inolvidables y reinvención constante

Desde su formación en Los Ángeles en 1992, Weezer ha sido uno de los grandes nombres a tener en cuenta en el rock alternativo. Liderada por Rivers Cuomo, la banda debutó con Weezer (1994), conocido como The Blue Album, un clásico instantáneo con himnos como Buddy Holly y Say It Ain’t So. Producido por Ric Ocasek, su mezcla de power-pop y letras introspectivas capturó a una generación. Según el sitio oficial de la banda, el álbum logró triple platino en EE.UU., consolidando su estatus.

En 1996, Pinkerton sorprendió con un sonido crudo y letras vulnerables, inicialmente divisivo pero hoy considerado un culto. Tras un receso, Weezer regresó con Weezer (The Green Album, 2001), recuperando su brillo pop con Island in the Sun. Desde entonces, han lanzado 15 álbumes de estudio, incluyendo Maladroit (2002), Make Believe (2005) con el hit Beverly Hills, y Raditude (2009). Su versatilidad brilla en proyectos como Everything Will Be Alright in the End (2014) y la tetralogía estacional de 2022 (SZNZ: Spring, Summer, Autumn, Winter), que explora desde orquestaciones hasta guiños a Vivaldi.

Según datos de su página oficial, Weezer ha vendido más de 10 millones de discos en EE.UU. y acumula premios como un Grammy por el video de Pork and Beans (2008). Su reciente Van Weezer (2021) rindió homenaje al hard rock, mientras siguen protagonizando giras globales, con shows confirmados en 2025, como el Mad Cool Festival de Madrid.

La banda nunca ha temido experimentar, desde covers como Africa de Toto hasta colaboraciones con artistas como Lil Wayne. Su legado combina nostalgia y audacia, manteniendo a fans de todas las edades cantando sus estribillos.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.