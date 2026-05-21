Westside Cowboy anuncian It Goes On, su debut, para el 21 de agosto vía Island Records, producido por Loren Humphrey (Geese, Cameron Winter, Wunderhorse). El single que abre el disco, ‘Kick Stones (The Boys)’, está disponible desde hoy junto a un vídeo rodado en colaboración con el FC United de Manchester. Para los lectores de CrazyMinds, el dato más urgente e importante: el 10 de julio tocan en el Bilbao BBK Live, su única fecha confirmada en España este verano. Si no los conoces todavía, este artículo es el momento para hacerlo.

De cervezas y canciones de Hank Williams a ganadores del Glastonbury Emerging Talent

Jimmy Bradbury (voz, guitarra), Reuben Haycocks (voz, guitarra), Aoife Anson O’Connell (voz, bajo) y Paddy Murphy (batería) se conocieron en la Universidad de Manchester en 2023. Los primeros ensayos consistían principalmente en beber cervezas y tocar versiones de Hank Williams. Nadie tenía grandes planes. Un vídeo de una de esas sesiones circuló más de lo esperado, llegó una maqueta a los oídos correctos, y de repente Westside Cowboy eran una banda de verdad antes de haber publicado un solo single oficial.

La trayectoria desde entonces ha sido de las que no dan mucho respiro. Primer EP This Better Be Something Great en agosto de 2025 vía Nice Swan/Heist or Hit. Victoria en el Glastonbury Emerging Talent Competition 2025 — entre miles de candidatos — que les garantizó un slot en el escenario Woodsies del festival. Firma con Adventure Recordings, imprint de Island Records. Gira UK de enero de 2026 agotada. Segundo EP So Much Country ‘Till We Get There en enero de 2026. Teloneros de Geese en la gira europea del Getting Killed Tour. Verano de festivales que incluyó All Points East, Truck, Latitude y cuatro actuaciones en el Great Escape. Y por el camino, la co-creación de No Band Is An Island, un colectivo de Manchester que organiza noches de recaudación para artistas locales y causas sociales. Ya os hablamos de ellos cuando aceleraban con su segundo EP. Ahora llegan con el debut.

‘Kick Stones (The Boys)’: rock de los 70 filtrado por un puñado de chavales de Manchester

La historia detrás del single lo dice todo sobre cómo trabaja esta banda. «Nos encantaba cómo sonaba cuando lo tocábamos,» explica la bajista y vocalista Aoife Anson O’Connell, «pero pensamos que no podíamos grabarlo así o la gente pensaría que queríamos ser una banda de estadio.» La solución: usar una grabación en directo de ‘What Goes On’ de The Velvet Underground como referencia sonora. Tomar esa ambición de rock setentero y pasarla por su propio tamiz. El batería Paddy Murphy lo resume: «Siempre pensamos que si conseguíamos hacer esto podría ser muy divertido: coger ese rollo de rock loco de los 70 y hacerlo tocar por un puñado de críos escuálidos.»

El resultado es exactamente eso: una canción que sonaría igual de bien en un sótano con 300 personas que en un escenario de festival. El vídeo, rodado con el FC United de Manchester — el club fundado por fans del United hartos de la compra por parte de los Glazer, cuyo lema es «making friends not millionaires» — es un homenaje a la comunidad que rodea al club y, de paso, una declaración de intenciones sobre el tipo de banda que Westside Cowboy quieren ser. El guitarrista Reuben Haycocks lo explica: «Son muy orientados a la comunidad y tienen una atmósfera similar a la que nosotros queremos tener.»

El álbum completo, según la banda, es un disco hecho para sus yo más jóvenes: «Queríamos hacer un álbum para nosotros mismos de pequeños, uno que nos recuerde a todos los trabajos que nos hicieron enamorarnos de la música. Queríamos que la música fuera instantánea, concisa y honesta con nosotros tal como somos hoy. Habrá tiempo para el triple álbum con secciones de cuerdas y vientos, pero de momento es música joven hecha por gente joven (o casi). Queremos hacer canciones escuálidas e imperfectas.»

Tracklist de Westside Cowboy – It Goes On

Kick Stones (The Boys) Paper Chains Dobro Well Done Kid, You Did It Worried Age Big Wheels Pin Up Boys Coyote Patchwork Take My Leaving As I Love You You Could Have Died There On The Dancefloor

Bilbao, 10 de julio: apúntalo ya

Antes del lanzamiento del disco, Westside Cowboy tienen un verano de festivales que incluye Down the Rabbit Hole, Green Man, Reading & Leeds, Latitude y Truck. Para los lectores de CrazyMinds, la fecha relevante es el 10 de julio en el Bilbao BBK Live — su única parada española confirmada este verano. La gira de presentación del álbum llega en otoño al Reino Unido, con shows en el O2 Forum Kentish Town de Londres y el Albert Hall de Manchester entre las fechas principales.

Manchester, 2023: cuatro amigos con nada mejor que hacer

Westside Cowboy son Jimmy Bradbury, Reuben Haycocks, Aoife Anson O’Connell y Paddy Murphy, formados en Manchester en 2023 tras coincidir en la universidad. Empezaron tocando versiones de Hank Williams en una habitación, sin ambición ni plan. El EP This Better Be Something Great (agosto 2025) y la victoria en el Glastonbury Emerging Talent Competition los catapultaron a la primera línea del indie británico emergente. La firma con Adventure Recordings/Island Records y el EP So Much Country ‘Till We Get There (enero 2026) confirmaron que no era un accidente. Con It Goes On — debut, 21 de agosto de 2026, Island Records, producido por Loren Humphrey — dan el paso que separa a las bandas prometedoras de las que cumplen lo prometido. Once canciones escuálidas e imperfectas, exactamente como las querían.

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