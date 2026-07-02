Westside Cowboy han compartido «Pin Up Boys», nuevo single y segundo adelanto de su álbum debut, It Goes On, que llegará el 21 de agosto vía Island Records. El tema sucede a «Kick Stones (The Boys)», primer single del disco que ya presentamos en CrazyMinds, y llega acompañado de un vídeo oficial dirigido por Jack Shep, realizador de Saturday Night Live UK.

Cantada por el guitarrista Reuben Haycocks, con los coros de la bajista Aoife Anson O’Connell como pieza clave, «Pin Up Boys» arranca con una voz desnuda sobre un arreglo escueto que va creciendo hasta estallar en un estribillo de manual: silencio, tensión y explosión, la vieja fórmula del indie rock británico ejecutada con precisión de banda que lleva meses puliendo la canción en directo. Es, de hecho, la canción más rodada del repertorio en directo del cuarteto de Manchester, y esa querencia escénica se nota en cada segundo de la grabación.

El single llega estrenado como Hottest Record de Radio 1, y confirma que It Goes On se perfila como uno de los debuts británicos más esperados del año.

«Pin Up Boys»: un tornillo, una caja de ritmos y año y medio de rodaje en directo

La historia detrás de la canción vuelve a confirmar la filosofía DIY de la banda. «»Pin Up Boys» se escribió hace año y medio con una guitarra acústica, una caja de ritmos y unos destornilladores a modo de baquetas», explican Westside Cowboy. Desde entonces, el tema no ha dejado de tocarse en directo, y ese rodaje ha ido dejando huella: según cuenta Haycocks, la canción se fue volviendo «más pesada y más agresiva» con cada concierto, en sintonía con su propia letra, centrada en la lucha por mantener el autocontrol.

Esa tensión entre pulido y crudeza es, precisamente, el sello de la banda: un pop de estructura impecable interpretado con una energía que nunca suena ensayada de más. Cuando llegó el momento de grabarla, Westside Cowboy optaron por no traicionar ese recorrido en vivo. «Al darnos cuenta de que esta canción ya tenía su forma definida, pensamos que la grabación debía ser una versión bastante fiel a la actuación en directo», señala la banda. «Es, con diferencia, la canción más veterana del disco y la que más hemos tocado en vivo, lo cual fue una bendición y una maldición a la hora de grabarla», añade Haycocks.

El vídeo de Jack Shep: un foco maligno persiguiendo al héroe de la banda

El vídeo de «Pin Up Boys» está dirigido por Jack Shep, realizador conocido por su trabajo en Saturday Night Live UK, que ha buscado capturar la identidad de Westside Cowboy como banda de directo, algo que él mismo describe como «tan enérgico y distintivo». Sobre el concepto visual, el propio Shep detalla: «Seguimos a este foco fijo y malévolo persiguiendo a nuestro héroe mientras intenta escapar de su mirada. Al huir, consigue escapar, dividiéndose en un nuevo foco con una nueva versión de la banda».

El resultado combina dobles corporales, escenarios de vodevil y transformación física para trasladar a la pantalla esa dinámica de tensión y liberación que también define la canción. Shep no escatima elogios hacia el cuarteto: «Claramente tienen un futuro enorme por delante, y fue una pasada trabajar con gente joven en el precipicio de empezar algo realmente especial juntos».

De los ensayos con destornilladores al debut más esperado del indie británico

Westside Cowboy —formados por Jimmy Bradbury, Reuben Haycocks, Aoife Anson O’Connell y Paddy Murphy— llegan a It Goes On tras un año y medio de ascenso meteórico: victoria en el Glastonbury Emerging Talent Competition 2025, fichaje por Adventure Recordings (sello de Island Records), una gira británica agotada en enero y febrero, y una tanda de conciertos como teloneros de Geese en la gira europea de Getting Killed. Todo ello sin haber publicado todavía su primer álbum, algo que dice bastante del hype generado alrededor del cuarteto de Manchester.

«Pin Up Boys» es el segundo corte que se conoce de un tracklist de once canciones producido por Loren Humphrey (Geese, Cameron Winter, Wunderhorse), que ya adelantamos íntegro en nuestra pieza sobre el anuncio del álbum. Antes de la publicación del disco, la banda tiene por delante un verano cargado de festivales y una serie de conciertos en tiendas de discos por todo el Reino Unido para celebrar el lanzamiento.

▶ «It Goes On» — Westside Cowboy | 21 de agosto de 2026 | Island Records

¿Qué os parece «Pin Up Boys»? ¿Se queda corta la versión de estudio frente a lo que hacen en directo? Cuéntanoslo en los comentarios o en nuestras redes sociales.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.