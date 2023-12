Westside Gunn y Conway the Machine se suman al nuevo tema de BadBadNotGood, “Mint Chocolate”

El grupo de jazz experimental BadBadNotGood ha unido fuerzas con los raperos de Buffalo, Westside Gunn y Conway the Machine, para crear su nueva canción Mint Chocolate. El tema forma parte de 1999 Write the Future, un proyecto musical y audiovisual de 88rising. El videoclip de la canción muestra las aventuras de una banda infantil llamada Ryan and the Destroyers.

Mint Chocolate es el segundo adelanto de 1999 Write the Future, después de World Stop Turning, que contó con la colaboración de Rich Brian, Warren Hue y Zion.T. El colectivo tiene previsto lanzar más canciones y vídeos en los próximos meses.

BadBadNotGood lanzó su último álbum, Talk Memory, en 2021, y recientemente colaboró con Charlotte Day Wilson en el tema Sleeper. Por su parte, Westside Gunn publicó su álbum And Then You Pray for Me a principios de otoño, con la participación de Conway the Machine en dos canciones: Mamas PrimeTime y Kostas.

Conway the Machine ha sido uno de los artistas más prolíficos de 2023, con varios proyectos en su haber: Pain Provided Profit (con Jae Skeese), Won’t He Do It, Conway the Machine Presents: Drumwork the Album, Speshal Machinery (con 38 Spesh) y Conductor Machine (con Conductor Williams). Además, el 22 de diciembre lanzará Palermo, un álbum producido por Wun Two.