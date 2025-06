Wet Leg estrena su emotivo sencillo «Davina McCall»

El dúo británico Wet Leg ha lanzado Davina McCall, el tercer sencillo de su esperado segundo álbum moisturizer, que verá la luz el 11 de julio de 2025 a través de Domino Records. Esta balada melancólica, inspirada en la icónica presentadora de Big Brother Davina McCall, combina devoción romántica con el humor característico de la banda, acompañada de un video animado en stop-motion. La canción, que ha recibido el visto bueno de la propia Davina, marca una evolución hacia un sonido más introspectivo y colaborativo, anticipando un álbum que promete sorprender.

Un homenaje a Davina McCall con un toque de humor

Davina McCall es una balada que captura un amor puro y desbordante, con letras como “I’ll be your Davina, I’m coming to get you”, inspiradas en la frase icónica de Davina McCall en Big Brother. Rhian Teasdale, vocalista de Wet Leg, reveló en The Guardian que la canción surgió mientras veía el programa con su pareja, evocando recuerdos de su adolescencia. La presentadora, de 57 años, se mostró emocionada, declarando en HuffPost UK: “Han hecho mi vida. ¡Son geniales!”.

Un video en stop-motion y una nueva forma de colaborar

El video de Davina McCall, dirigido por Chris Hopewell, presenta a Wet Leg como figuras de plastilina en una aventura tras un duende ladrón de plumas, conectando con su video anterior de CPR. La canción refleja un nuevo enfoque creativo: Hester Chambers inició la composición junto a Ellis Durand, mientras Teasdale escribió la letra y melodía, un proceso que describió como “resolver un misterio”. Este sencillo, junto a CPR y Catch These Fists, formará parte de un vinilo de 7 pulgadas que se lanzará el 11 de julio.

moisturizer: Un álbum que explora nuevos sonidos

moisturizer, el segundo álbum de Wet Leg, fue compuesto por Teasdale, Chambers, Ellis Durand, Henry Holmes y Joshua Mobaraki en Southwold, Inglaterra. A diferencia de su debut homónimo de 2022, que NME elogió por su ingenio, este trabajo promete un sonido más experimental y oscuro, manteniendo el encanto excéntrico del dúo. Con más de 180 fiestas de escucha globales y un concierto en el Electric Ballroom de Londres, la banda se prepara para un 2025 vibrante, incluyendo una gira por Norteamérica.

La trayectoria de Wet Leg: Del éxito viral al estrellato indie

Formado en la Isla de Wight por Rhian Teasdale y Hester Chambers, Wet Leg irrumpió en 2021 con Chaise Longue, un sencillo que conquistó al público con su humor y energía post-punk. Su álbum debut homónimo de 2022, ganador de un Grammy y un Brit Award, fue aclamado por su frescura y actitud desenfadada. Con moisturizer, la banda amplía su sonido, integrando baladas como Davina McCall y explorando dinámicas colaborativas con nuevos miembros, consolidándose como una fuerza innovadora en el indie rock.

