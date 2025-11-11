Wet Leg ya tiene listo su tercer álbum mientras siguen celebrando el éxito de «Moisturizer»

La dupla británica Wet Leg, formada por Rhian Teasdale y Josh Mobaraki, no pierde el tiempo. Apenas unos meses después de lanzar su segundo disco, Moisturizer, que llegó en julio de 2025 y se colocó directamente en el número uno de las listas británicas, la banda ha confirmado que su tercer álbum ya está terminado. La revelación llegó en una entrevista con John Kennedy en Radio X, donde Teasdale respondió con un contundente “It’s done (Ya está terminado)” cuando se le preguntó por el estado del nuevo trabajo, lo cual sorprendió mucho al conocido presentador.

El anuncio coincide con un momento dulce para el grupo: Moisturizer ha recibido dos nominaciones a los Grammy en las categorías de Mejor Álbum Alternativo y Mejor Portada, además de una nominación adicional por su single Mangetout. La crítica también ha respaldado el disco; medios como NME lo describieron como una evolución más madura y atrevida respecto a su debut, mientras que Pitchfork destacó su capacidad para combinar ironía y frescura con un sonido cada vez más expansivo.

Además, Wet Leg ya tiene en agenda una serie de conciertos de gran formato en 2026, con paradas en Manchester, Leeds y Londres, además de festivales internacionales como Coachella, Primavera Sound y Latitude. Todo apunta a que el tercer álbum llegará en medio de una gira que consolidará su estatus como una de las bandas más relevantes de la escena indie actual. Y si algo ha demostrado el dúo desde su irrupción en 2021 es que saben cómo mantener la expectación y sorprender con cada paso.

De la isla de Wight al mundo: la carrera meteórica de Wet Leg

La historia de Wet Leg es la de un ascenso fulgurante que pocos grupos pueden contar. Formados en la Isla de Wight por Rhian Teasdale y Josh Mobaraki, debutaron en 2021 con el single Chaise Longue, un tema que rápidamente se convirtió en viral gracias a su humor absurdo y su pegajoso riff. Ese mismo año lanzaron otros adelantos como Wet Dream, que confirmaron que el dúo tenía algo especial: una mezcla de ironía británica y guitarras indie que conectó con una audiencia global. En 2022 llegó su primer álbum homónimo, Wet Leg, que fue un éxito rotundo tanto en ventas como en crítica, llevándolos a ganar el Grammy a Mejor Álbum de Música Alternativa en 2023 y a convertirse en uno de los nombres más solicitados en festivales como Glastonbury y Reading.

Tras ese debut explosivo, la banda enfrentaba el reto de demostrar que no eran un fenómeno pasajero. La respuesta fue Moisturizer en 2025, un disco que mostró una evolución clara: más sofisticado en producción, con letras que exploraban el amor, el deseo y la ironía desde un ángulo más maduro. Canciones como Mangetout y Supermarket Fantasy (otro de los cortes destacados) confirmaron que Wet Leg podía expandir su sonido sin perder la frescura que los hizo famosos. La crítica internacional oincidió en que el dúo había logrado consolidarse como una de las propuestas más sólidas del indie contemporáneo. Ahora, con un tercer álbum ya terminado y una gira mundial en camino, Wet Leg se encuentra en un punto clave de su carrera: demostrar que su éxito no es casualidad, sino el resultado de una visión artística que sigue creciendo y desafiando expectativas.

