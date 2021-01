Weyes Blood lanza una nueva canción (y te hunde en Roblox)

Que 2021 siga siendo un año extraño en todos los sentidos no tiene por qué significar que los nuevos lanzamientos sean aburridos. Ejemplo de ello es Weyes Blood, que ha compartido una nueva canción, “Titanic Risen“, acompañada de un simulador de un hundimiento de un barco en Roblox. Por supuesto.

La canción en sí es un descarte de la grabación de su último álbum, “Titanic Rising“, publicado en 2019. “Titanic Risen” fue un bonus track de la edición japonesa del mismo y ahora llega al público mundial como banda sonora de, bueno, un simulador del Titanic en Roblox. ¿Qué mejor manera de escuchar el nuevo tema de Weyes Blood, junto a otros de su álbum, que mientras Fredrick Fleet te grita “Iceberg a la derecha”?

Cierto es que no es el primer lanzamiento que se acompaña de una experiencia… interesante. Sin irnos muy lejos, The 1975 introdujo “The Birthday Party” a través de una web/centro de desintoxicación digital. Para ser sincero, no sé si prefiero eso o lo del Titanic, la verdad.

Sobre más nueva música, Natalie Mering dijo en una entrevista a Rolling Stone el mes pasado que está trabajando en un álbum nuevo, pero que no espera que salga antes de 2022, así que todavía nos queda un poco de espera.

Podéis introduciros en el mundo del Titanic de Roblox y escuchar el nuevo tema aquí. O podéis ver un teaser de la experiencia aquí: