WHY? regresa con un nuevo álbum: “The Well I Fell Into”

Tras un silencio de cinco años, la banda indie WHY?, liderada por Yoni Wolf, anuncia su regreso al panorama musical con su último trabajo, The Well I Fell Into. Este LP, descrito como un disco de ruptura, ha sido grabado en Eau Claire, Wisconsin, junto a colaboradores de la talla de Brian Joseph, quien también trabaja habitualmente con Sufjan Stevens y Bon Iver.

El álbum cuenta con aportaciones significativas de artistas como Gia Margaret, Macie Stewart de Finom, Lillie West de Lala Lala, Serengeti y Ada Lea. El sencillo principal, The Letters, Etc., se presenta como una reflexión exuberante sobre el desamor. Wolf comenta sobre la canción: “Esta canción estuvo parcialmente escrita durante un año o dos, pero las palabras para terminarla no llegaron hasta que algunas experiencias de vida más me llevaron a su encarnación actual. Aunque potencialmente llena de conjeturas paranoicas, también es una canción de aceptación, con solo los mejores deseos al embarcarse en un difícil distanciamiento a largo plazo”.

El disco promete ser una introspección de Wolf, quien ve este proyecto como una oportunidad para cerrar un período de su vida. A pesar de que la disolución de una relación de larga duración inspiró a Wolf a comenzar a escribir, considera a The Well I Fell Into como autoficción, una oportunidad para interrogar su dolor y su camino hacia la aceptación, en lugar de detallar los aspectos reales de una pérdida dolorosa.

Tracklist de WHY? – The Well I Fell Into

01 “Lauderdale Detour”

02 “Marigold”

03 “Brand New”

04 “G-dzillah G’dolah”

05 “When We Do The Dance”

06 “Jump”

07 “Later At The Loon”

08 “Nis(s)an Dreams, Pt. 1”

09 “The Letters, Etc.”

10 “What’s Me?”

11 “Sin Imperial”

12 “Atreyu”

13 “Versa Go!”

14 “Sending Out A Pamphlet”