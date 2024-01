Digo que «Wic Whitney se queda corto en el menú de su nuevo EP, Afternoon Tea, publicado recientemente» porque es una gozada escuchar su tracklist. Saben a poco sus 6 canciones, deseas que no termine tan rápido. Deseas que tenga una discografía de 30 años de carrera musical, para estar días y días escuchándolo.

Y a mí estas cosas me hacen creer. Me dan esperanza. Me motivan. Me emociona que salga un artista que con su música me anime a hacer cosas. Que me motive para escribir esto, por ejemplo. Pensad que hay mucho de lo mismo, en la música también.

Afternoon Tea

Escuchando los inicios de Wic Whitney, Tide Pools (Nettwerk Music, 2017), pensamos que la tendencia del artista va a ir derivando hacia un rap crudo con bases de trap. Últimamente se oye bastante esta mezcla, con temas muy buenos. En el segundo EP, The Sunshine Couch (Nettwerk Music, 2021) parece que ese estilo musical toma un color más soul; este disco cuenta con colaboraciones de otros artistas y lo podríamos asociar a ese hecho, pero ya se aprecia un cambio de ritmo musical y de entonación al vocal.

Sin embargo, ahora llega Afternoon Tea (Nettwerk Music, 2024), y el proyecto de Wic da un giro de 360º enfocando este trabajo en el soul y el R&B. La forma con la que canta, este tipo de Arkansas afincado en Chicago, el soul sureño y la acertada composición musical con la que acompaña sus letras, postulan a Afternoon Tea como lo mejor del norteamericano y un título a tener en cuenta este año.

De forma reflexiva y dinámica nos habla de amor y nostalgia, de amigos y parejas. De dudas existenciales y de anécdotas burbujeantes. Y de té (o chai, como quieras llamarlo). Sí, de Afternoon Tea, según Wic Whitney: «El título del EP simboliza la idea de tomarse todo de taza en taza. Cada taza es diferente, pero igual de agradable», afirma Wic.

En cualquier caso, creo que ha acertado tomando ese camino. Sin duda, saca el potencial de esa voz infinita y rota de Whitney, dejándole mostrarnos de lo que es capaz delante del micro.