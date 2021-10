Wilco versiona dos canciones del «Let It Be» de The Beatles

Artista

Wilco

¿Por qué es noticia?

Wilco‎‎ ha compartido dos versiones de nada menos que Don’t Let Me Down y Dig a Pony de The Beatles para Amazon Music.

Sobre las versiones

Ambas versiones se realizan en colaboración entre la banda y la plataforma musical como parte de la campaña ‎‎[RE]DISCOVER‎‎, que ‎‎Amazon Music ha lanzado con motivo de la recién estrenada edición especial de Let ‎‎It Be.‎‎

Wilco – Don’t Let Me Down y Dig a Pony (The Beatles)

Sobre Wilco

De las cenizas de una banda de country alternativo llamada Uncle Tupelo, se formó una nueva: Wilco. Su formación ha sufrido muchas idas y venidas con diferentes integrantes pero quien siempre ha estado al frente ha sido Jeff Tweedy. El grupo, en un primer momento, siguió el estilo de la anterior banda pero evolucionó su sonido hacia el rock alternativo, incorporando melodías pop e influencias musicales de las décadas de los 60 y 70.

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos

