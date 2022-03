Will Butler anuncia su salida de Arcade Fire

Ya sabemos por qué Will Butler no sale en el recién estrenado videoclip de Arcade Fire para The Lightning I, II ni en las nuevas fotos de promo del grupo de cara a su nuevo disco WE, que saldrá el próximo 6 de mayo. Y es que el multi-instrumentalista, uno de los fundadores de la agrupación canadiense y hermano de Win Butler, ha decidido poner fin a su pertenencia a Arcade Fire, a través del comunicado que os traducimos a continuación.

«Me fui a finales del año pasado, después de que completásemos el nuevo disco. No ha habido ninguna razón grave, más allá del hecho de que he cambiado, y la banda ha cambiado, en los últimos casi 20 años. Es tiempo para cosas nuevas.

Estoy trabajando en un nuevo disco y ya tengo algunos conciertos este verano. Estoy trabajando en la música para una obra de David Adjmi (que es muy buena), así como algunos otros proyectos que se van filtrando.

Estuve en el funeral de Paul Farmer (antropólogo médico y médico estadounidense que fallecióm recientemente) el fin de semana pasado. Las palabras de la ceremonia y el desafío de su vida permanecen en mi mente.

Seguiré trabajando con @plus1org y @pih —y los muchos activistas y buenos humanos y funcionarios electos que he conocido— para brindar ayuda material a la gente; construir mejores sistemas de salud, justicia y gobierno; tratar de estar a la altura de alguna manera del ejemplo de Paul.

Gracias a cualquiera que haya venido a los conciertos de AF, haya comprado un disco o ame nuestra música. Es significativo ser parte de sus vidas.

Gracias a los miembros del equipo, el personal, la gerencia, la gente del sello discográfico, las bandas, los artistas y los amigos que ayudaron a hacer realidad nuestra visión durante tantos años.

La banda sigue siendo mi familia y amigos.

¡Seguiré estando cerca! ¡Nos vemos!»

Hi friends—

I’ve left Arcade Fire — Will Butler (@butlerwills) March 19, 2022

Echaremos de menos a Will Butler como miembro de Arcade Fire, pero estaremos muy atentos a sus nuevos proyectos en solitario.

