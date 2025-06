Will Butler explica su “maravillosa” decisión de dejar Arcade Fire

Will Butler, exintegrante de Arcade Fire, ha reflexionado sobre su salida de la banda en 2021, describiéndola como una decisión “maravillosa” e “instintiva” en recientes entrevistas. Su partida, anunciada en marzo de 2022, coincidió con el lanzamiento del álbum WE y le permitió enfocarse en proyectos como la obra Stereophonic, que ha cosechado éxito en Broadway y Londres. A tres años de su salida, Butler asegura sentirse pleno con su nueva etapa creativa, mientras Arcade Fire continúa su camino con el reciente álbum Pink Elephant.

Una salida instintiva y sin arrepentimientos

En entrevistas con The i Paper e inews.co.uk, Will Butler destacó que dejar Arcade Fire fue una decisión visceral que le abrió puertas a nuevas oportunidades. “Ha sido maravilloso”, afirmó, subrayando su satisfacción con proyectos como Stereophonic, una obra escrita por David Adjmi sobre una banda ficticia al borde del éxito. Butler compuso las canciones de la obra, que tras nueve meses de éxito en Broadway, con 13 nominaciones a los Tony Awards y cinco galardones, incluyendo Mejor Obra, ahora brilla en el West End de Londres.

El impacto de Stereophonic y nuevos horizontes

Stereophonic ha sido clave en la carrera de Butler. La obra, que explora las tensiones de una banda en los años 70, resuena con su experiencia en Arcade Fire, donde compartió escenario con su hermano Win Butler y Régine Chassagne. Butler señaló que las dinámicas familiares y creativas de la obra reflejan vivencias reales. Además, al anunciar su salida, reveló estar trabajando en un nuevo álbum solista, continuación de Policy (2015) y Generations (2020), aunque no ha compartido detalles recientes sobre este proyecto.

El contexto de su partida y el presente de Arcade Fire

Butler dejó Arcade Fire en octubre de 2021, antes de las acusaciones de conducta sexual inapropiada contra Win Butler en agosto de 2022, que este negó, afirmando que las relaciones fueron consensuales. Will no ha abordado estas acusaciones directamente, enfocándose en su carrera. Mientras, Arcade Fire lanzó Pink Elephant en 2025, con el sencillo Year of The Snake. Butler celebró su nueva vida: “Ahora camino al trabajo y mi nombre está en un marquesina en el Duke of York’s. Es realmente maravilloso”.

La trayectoria de Will Butler: De Arcade Fire a los escenarios teatrales

Will Butler se unió a Arcade Fire en 2004, tras su fundación por su hermano Win Butler en Montreal. Contribuyó a discos icónicos como Funeral y The Suburbs, ganadores de un Grammy. Paralelamente, lanzó su carrera solista con Policy (2015) y Generations (2020), destacando por su energía experimental. Su incursión en Stereophonic marcó un giro hacia el teatro, consolidándolo como compositor versátil. Con nominaciones a los Tony y un futuro álbum en camino, Butler demuestra que su salida de Arcade Fire fue el inicio de una etapa vibrante.

Formada en 2001 por Win Butler y Régine Chassagne, Arcade Fire revolucionó el indie rock con Funeral (2004), un debut aclamado por su intensidad emocional. Álbumes como The Suburbs (2010), ganador de un Grammy, y Reflektor (2013) consolidaron su estatus global. A pesar de la salida de Will Butler y polémicas en 2022, la banda sigue activa, con Pink Elephant (2025) como su más reciente capítulo. Con su mezcla de épica orquestal y lirismo introspectivo, Arcade Fire permanece como una fuerza creativa muy influyente.

