Will Sergeant, cofundador de Echo & The Bunnymen, anuncia ‘Bunnyman’, el libro de sus memorias

Cuando se alcanza cierta edad, muchas veces se despierta la necesidad de contar cosas, porque una vida dedicada a algo precisa ser contada, sobre todo cuando lo que se hace tiene una importante repercusión social y sin duda dejará su impronta en la historia. Son sucesos que no pueden quedar en el olvido, porque forman parte de una experiencia que debe trascender para ser revividas por otras generaciones, tanto presentes como venideras.

Es así como Will Sergeant, cofundador y guitarrista de la banda Echo & The Bunnymen, lo ha entendido al decidir publicar a sus 62 años, Bunnymenn: A Memoir, un fascinante libro que recoge, entre múltiples anécdotas, experiencias y reflexiones personales, “la dinámica intensa de haber formado parte de una de las formaciones británicas post punk más influyentes e importantes de los 80″. Según los comunicados de prensa, el libro verá la luz el 15 de julio a través de la editorial Constable / Little Brown. He aquí las palabras de su autor:

“Empecé a escribir el libro como una biografía y lo estoy disfrutando; es como retroceder en una máquina del tiempo. Tengo buenas historias de la escuela y algunas cosas raras que sucedieron. Siempre estoy ocupado, haciendo y creando cosas. Nunca me aburro”.

No cabe duda que el hecho de haber crecido dentro de una metrópoli como Liverpool, y durante los agitados años 60 y 70, fue como contemplar un mundo gris estando sentado sobre un polvorín de TNT. Es la sensación que posiblemente tuvo Will Sergeant cuando decidió que tenia que contar su historia. El mismo cuenta que en sus años juveniles veía como las pandillas skinhead, los hooligans, la Guerra Fría, el hastío emocional y las convulsiones sociales, estaban presentes entre ese miedo incrustado hacia todo lo que se alejaba del orden establecido y normalizado. Una dramática coyuntura sin futuro ni atracción, que supuso un pistolazo de salida para todos aquellos jóvenes que buscaban una escapatoria a través de movimientos duros de ruptura como la escena punk:

“Mis botas siguen sucias con una mala actitud, me dirijo al invierno del descontento para convertirme en un pionero del post punk, adorado en todo el mundo como un dios”

No cabe duda de que para el joven Will esta experiencia fue una sacudida, pero al mismo tiempo un rayo de luz dentro de una urbe todavía devastada por el recuerdo de la Segunda Guerra Mundial y la posguerra, factores que también estuvieron presentes en gran parte del resto Europa y en Norteamérica.

Y es que cuando se producen estos hechos, la reacción en cadena es imparable. Se genera una una necesidad urgente de reconvertir los daños causados por las guerras y las amenazas, junto a la inseguridad y el conservadurismo que generan y bloquean una realidad esperanzadora. Ante estas situaciones, las culturas juveniles son decisivas porque llevan como instinto, el rasgo del cambio y las ansias de libertad e innovación.

Así es como Liverpool se convirtió en los 60 y 70 en un gigantesco centro cultural juvenil que buscaba contrarrestar la depresión económica que sufría la ciudad. En este timing The Beatles fueron un revulsivo estandarte. Conviene recordar que a partir de los años 70, los muelles y las industrias de Liverpool cayeron en declive generando en los 80 una de las tasas de desempleo más altas del Reino Unido. Fue tan solo a finales de siglo cuando Liverpool recuperó parte de su maltrecha economía gracias a su posicionamiento como ciudad inglesa, donde la música fue un estandarte internacional que contribuyó a ese resurgimiento. Muchos aun consideran la ciudad como la capital del pop.

En sus memorias, Sergeant nos recuerda su crecimiento como niño en los 60 y, posteriormente, como joven en los 70 enmarcado dentro de la emergente escena punk inglesa. Fueron tiempos vividos inolvidables, desde los pavores que sintió en la escuela hasta el goce que obtuvo en sus alocadas noches en los clubs punk de la ciudad, especialmente con las actuaciones en vivo del famoso ‘Eric’s’, donde pudo escuchar a The Fall, Joy Division, The Cure, Iggy Pop, Buzzcocks, The Dammed entre otros. Con semejante bagaje, Sergeant pronto sintió la necesidad de crear su música, y tras conocer a Ian McCulloch, ambosdecidieron fundar The Echo & Bunnymen.

Sin duda cincelar un nombre como ese en la historia musical de Liverpool, fue una lucha titánica con muchos esfuerzos y tiempo de dedicación. Temas como Lips Like Sugar, Killing Moon, Rescue, Bedbugs & Ballyhood, The Game, All In Your Mind, New Direction, King of Kings, Blue Blue Ocean … conquistaron las mejores posiciones en los rankings internacionales, convirtiendo a la banda en un referente mundial.

Quien no recuerda esos ‘labios como el azúcar’ (Lips Like Sugar) cuando la ‘luna asesina’ (Killing Moon) ‘todo en tu mente’ (All In Your Mind), sobre el ‘océano azul’ (Blue Blue Ocean) mientras el ‘rey de reyes’ (King of Kings), busca una ‘nueva dirección’ (New Direction) que nos rescate (Rescue) del juego (The Game) de los ‘chinches y el jaleo’ (Bedbugs & Ballyhood).

No cabe duda de quecon el libro ya en las manos, el ‘eco de los conejitos’ (Echo & Bunnymen) está garantizado. Recordemos que Echo And The Bunnymen se formó en 1978 y desde entonces ha lanzado 14 álbumes de estudio y unos cuantos más como directos y recopilaciones. Sus más recientes trabajos son The Stars, The Oceans & The Moon (2018) y The John Peel Sessions 1979-1983 (2019), un trabajo que agrupa grabaciones desnudas y sin pulir de algunos de sus temas más célebres canciones y registrados en el programa radiofónico de John Peel. La propia banda afirma que sin estas pistas el grupo no existiría.

