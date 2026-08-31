William Basinski ha anunciado Passing the Cup of Sorrows, su primer álbum en solitario en seis años, acompañado del primer fragmento de la obra, “Passing the Cup of Sorrows 1.1”, disponible ya en streaming. El disco llegará el 23 de octubre de 2026 a través del sello Temporary Residence, casa que también acoge a artistas como Explosions in the Sky o Eluvium. Como ya contamos con el anuncio de September 23rd en 2024, Basinski sigue demostrando que, a sus más de setenta años, su obsesión por el tiempo, la memoria y la pérdida no ha hecho más que profundizarse.

Cuarenta minutos para perdonar en otra vida: el origen de “Passing the Cup of Sorrows”

Passing the Cup of Sorrows nació, según el comunicado que acompaña al anuncio, después de que Basinski se topara con un vídeo que describía un ejercicio de hipnoterapia espiritual conocido precisamente como “pasar la copa de las penas”. El concepto procede de la regresión a vidas pasadas y de una idea llamada “Life Between Lives” (“vida entre vidas”): un intercambio sagrado de energía entre dos almas en el mundo espiritual que permite a una de ellas comprender y perdonar a quien le hizo daño en una existencia anterior. Los testimonios sobre esta práctica terapéutica conmovieron profundamente al compositor, que se sentó al piano para traducir esa transformación del dolor pasado en algo parecido a un llanto catártico y presente.

Piano solo y electrónica sutil: así suena el primer fragmento

A diferencia de los bucles de cinta degradada que definieron su obra más célebre, Passing the Cup of Sorrows es una única pieza continua de cuarenta minutos que combina el piano en solitario de Basinski con capas de electrónica muy discreta. “Passing the Cup of Sorrows 1.1”, el fragmento inicial ya disponible, mantiene ese carácter onírico y suspendido tan característico del compositor: una música que parece habitar la frontera entre el sueño y la vigilia. Puede escucharse ya a través del Bandcamp del propio artista, aunque de momento no ha llegado a otras plataformas de streaming habituales.

El anuncio llega además acompañado de una extensa gira europea y estadounidense que arranca el 13 de septiembre en Poznan (Polonia) y recorrerá ciudades como Helsinki, Belgrado, Praga, Bruselas o Vilna antes de cruzar el Atlántico hacia Washington D.C., Nueva York, Detroit y Chicago a partir de noviembre. Por el momento no figuran fechas en España entre las confirmadas.

De “The Disintegration Loops” a “Passing the Cup of Sorrows”: seis años de silencio en solitario

William Basinski lleva más de dos décadas siendo una referencia ineludible del ambient y la música experimental gracias a The Disintegration Loops, la obra que documentó en tiempo real la degradación física de unas cintas magnéticas mientras se reproducían, y que se ha convertido en una de las piezas más citadas del siglo XXI. El año pasado, el propio Basinski supervisó la reedición de deluxe de ese trabajo en una caja de ocho vinilos, subrayando la vigencia de una obra que sigue creciendo en estatus con el paso del tiempo.

Desde su anterior álbum en solitario, Lamentations (2020), Basinski no se ha detenido: ha firmado colaboraciones como …On Reflection junto a Janek Schaefer (2022) o Aurora terminalis con Richard Chartier (2025), además de mantener activa su serie de reediciones archivísticas Arcadia Archive. “Passing the Cup of Sorrows” llega así como su primer trabajo verdaderamente en solitario en seis años, y confirma que, incluso alejado del formato de álbum propio, el compositor texano afincado en Los Ángeles no ha dejado de explorar nuevas formas de traducir musicalmente el tiempo, la memoria y ahora también la posibilidad del perdón.

▶ “Passing the Cup of Sorrows” — William Basinski | 23 de octubre de 2026 | Temporary Residence

¿Te atrae este regreso de Basinski al piano solo, o prefieres su etapa más centrada en los bucles de cinta? ¿Crees que “Passing the Cup of Sorrows” puede estar a la altura de “The Disintegration Loops”?

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