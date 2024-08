William Basinski revive su pasado musical con nuevo álbum y gira

William Basinski ha anunciado un nuevo álbum titulado September 23rd y una gira para el otoño de 2024. Este álbum es el primero de una serie llamada Arcadia Archive, dedicada a la recuperación y descubrimiento de su trabajo. September 23rd fue grabado en septiembre de 1982 en su primer loft en Brooklyn, Nueva York, y se basa en una pieza de piano que Basinski compuso en la escuela secundaria. La grabación original se realizó con un cassette portátil mientras improvisaba la pieza, que luego transformó utilizando la técnica de corte de John Giorno y William Burroughs, y el sistema de bucle de cinta de Frippertronics.

La gira de Basinski, denominada Arcadia Archive Tour, incluirá presentaciones en San Francisco, Seattle, Portland y Nueva York, con otras actuaciones en el Festival Internacional de Cine de Vancouver y un espectáculo en Chicago. En 2022, Basinski colaboró con Janek Schaefer en el álbum …On Reflection, y su último álbum en solitario, Lamentations, se lanzó en 2020. Además, el año pasado presentó la pieza de archivo The Clocktower at the Beach.

Basinski interpretará esta nueva pieza y otras obras en sus próximas fechas de gira, ofreciendo una oportunidad única para experimentar su música experimental en directo.