Willie Nelson anuncia «Dream Chaser», su álbum número 156, con una inesperada coautoría junto a Bob Dylan que celebra una amistad de décadas

Willie Nelson vuelve a demostrar que su creatividad no conoce límites. A sus 92 años, el icono del country anuncia Dream Chaser, su álbum número 156, que verá la luz el 29 de mayo y que incluye una sorpresa mayúscula: una canción coescrita junto a Bob Dylan. El disco, publicado a través de Legacy Records, confirma que Nelson sigue trabajando con la misma constancia que desde su debut en 1962 con …And Then I Wrote, manteniendo un ritmo casi anual de lanzamientos. Según detalla Pitchfork, el nuevo trabajo incluye el tema “I Can’t Read Your Mind”, firmado por Nelson, su colaborador habitual Buddy Cannon y el propio Dylan.

La relación entre ambos artistas viene de lejos. Ya grabaron juntos “Heartland” para el álbum Across the Borderline en 1993, y Dylan ha hablado en numerosas ocasiones de su admiración por Nelson. En un perfil publicado en 2025, el músico lo describía con una mezcla de poesía y devoción: “Es difícil hablar de Willie sin decir algo estúpido o irrelevante, es tanto de todo… Es como el aire invisible. Está en armonía con la naturaleza. Y eso es lo que lo hace Willie”.

Dream Chaser reúne diez canciones que combinan composiciones propias con aportaciones de colaboradores cercanos como Cannon, Bobby Tomberlin o Mickey Raphael. El álbum llega acompañado de una breve gira estadounidense que comenzará el 22 de abril, una muestra más de la energía inagotable de Nelson, que continúa girando y grabando con una vitalidad que desafía cualquier expectativa.

El disco incluye títulos como “Dream Chaser”, “Fly Away”, “We’d Make a Good Movie” o “I Don’t Think I’ve Cried Today”, y mantiene ese equilibrio entre melancolía, humor y sabiduría vital que ha convertido a Nelson en una figura irrepetible dentro de la música norteamericana. La colaboración con Dylan añade un brillo especial a un proyecto que, más que mirar al pasado, reafirma la vigencia artística de un músico que sigue escribiendo su historia sin freno.

Tracklist de Willie Nelson – Dream Chaser

01 Dream Chaser (Written by Buddy Cannon, Bobby Tomberlin & Willie Nelson)

02 Fly Away (Written by Buddy Cannon & Bobby Whitlock)

03 We’d Make A Good Movie (Written by Willie Nelson, Buddy Cannon & Bobby Tomberlin)

04 I Can’t Read Your Mind (Written by Willie Nelson, Buddy Cannon & Bob Dylan)

05 Whiskey Wants Me To (Written by Buddy Cannon & Bobby Tomberlin)

06 Wonder What I’m Gonna Do (Written by Willie Nelson & Buddy Cannon)

07 After All (Written by Willie Nelson & Buddy Cannon)

08 Love Overdue (Written by Mickey Raphael, Donald W. Poythress & Anna Lisa Graham)

09 I Don’t Think I’ve Cried Today (Written by Buddy Cannon, Bobby Tomberlin & Willie Nelson)

10 Developing My Pictures (Written by Earl Montgomery)

Willie Nelson, una vida entera convertida en canción y un legado que atraviesa generaciones

Con más de seis décadas de carrera, Willie Nelson es una de las figuras más influyentes del country y de la música estadounidense en general. Desde sus primeros éxitos como compositor en los años 60 hasta su papel central en el movimiento outlaw junto a Waylon Jennings y Kris Kristofferson, Nelson ha construido una discografía monumental que incluye clásicos como Red Headed Stranger, Stardust o Shotgun Willie. Su estilo, marcado por una voz cálida e inconfundible y por el sonido único de su guitarra Trigger, ha trascendido géneros y generaciones. Además de su faceta musical, Nelson es conocido por su activismo, su defensa de los derechos de los agricultores y su compromiso con causas sociales. Con Dream Chaser, el artista reafirma una trayectoria que combina tradición, rebeldía y una creatividad que parece inagotable.

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