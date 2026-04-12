Willow Avalon y Jason Isbell firman un duelo emocional en “Cardinal Sin”

La cantautora Willow Avalon vuelve a apuntar alto con Pink Pocket Pistol, su próximo álbum, y lo hace estrenando “Cardinal Sin”, un single que la reúne con uno de sus referentes absolutos: Jason Isbell. La canción, centrada en un matrimonio que se desmorona por una infidelidad, abraza sin complejos ese espíritu del country de los 60 que Avalon ha buscado para este nuevo trabajo, con arreglos de cuerda y una interpretación vocal que tiembla justo donde debe para romper al oyente.

Avalon reconoce que esta colaboración es un sueño cumplido. “Es una de mis canciones favoritas del disco y una de mis favoritas de todas las que he escrito. Tener a Jason en ella fue la guinda; lo he admirado desde siempre. Tengo cuatro CDs suyos en el coche, otros 400 en casa, y llevo cinco años conduciendo mientras armonizo con su voz pensando lo increíble que sería cantar con él. Todavía me siento honrada de que haya ocurrido”, confiesa la artista.

El videoclip, grabado en el mítico RCA Studio A, muestra a Avalon e Isbell interpretando “Cardinal Sin” acompañados por banda y sección orquestal. Pink Pocket Pistol llegará el 26 de junio a través de Atlantic Outpost/Assemble Sound, y este adelanto confirma que Avalon está lista para dar un salto importante en su carrera.

Willow Avalon, una voz sureña que crece sin freno

Nacida en Georgia, Willow Avalon ha ido construyendo una trayectoria marcada por un profundo respeto a la tradición del country y una sensibilidad contemporánea que la distingue dentro de la escena. Tras varios lanzamientos independientes que la situaron como una de las voces jóvenes más prometedoras del género, Avalon ha ido puliendo un estilo donde conviven la narrativa emocional, los arreglos clásicos y una interpretación vocal que combina vulnerabilidad y fuerza. Pink Pocket Pistol se perfila como su trabajo más ambicioso hasta la fecha, un paso adelante en una discografía que, aunque aún breve, ya muestra una artista con una identidad clara y un futuro brillante.

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