Willy Mason presenta “Youth On A Spit” para anunciar nuevo álbum

El músico norteamericano Willy Mason anuncia, después de nueve años, un nuevo LP con el título Already Dead que saldrá a la venta el próximo 6 de Agosto a través del sello independiente Cooking Vinyl. Para el anuncio del nuevo álbum, Mason presenta el primer sencillo, Youth On A Spit, de los diez que formarán el nuevo álbum; una canción con video incluido, donde puedes ver a Willy en unas imágenes con un toque apocalíptico. Puedes comprobarlo al final de este artículo.

Como he escrito más arriba, nueve años hemos tenido que esperar para un nuevo larga duración del neoyorquino, aunque el año pasado (2020) lanzó dos sencillos, Take It Off , y el impresionante Rock Pools con la colaboración de Saint Saviour. Hay que retroceder hasta 2012 para encontrar Carry On (Polydor Records), el antecesor a este nuevo álbum.

El nuevo trabajo llamado Already Dead se balancea hacia el lado oscuro de la mente y se adentra hacia terrenos más utópicos, vacilándole a la muerte; aunque también se aclama a la libertad, la libertad de escoger, la libertad de amar. Él mismo, define Already Dead, como ” un estado espiritual al que aspirar; es la libertad frente a las trampas e inhibiciones del propio ego, la cultura, la mitología. Es amor, y libertad de amar, frente a la muerte “. El músico se encuentra a gusto hablando de su nuevo LP y continúa explicando lo que ha querido plasmar en el mismo.

“Se trata de la destrucción necesaria de la mitología sobre las especies, sexo, raza, nación, de uno mismo. Se trata del dolor y la tragedia que viene con tal destrucción, pero también sobre la libertad, la posibilidad y la oportunidad de reconciliación; reconciliación con el mundo natural y entre sí“, asegura.

Tracklist del álbum Already Dead

. Youth On a Spit

. You’d Like To Be Free

. Gilded Lie

. Reservation

. Oh My Country

. Slowslide

. One of The Good Ones

. Outwit The Devil

. If There’s a Heart

. Worth It

Videoclip para Youth On A Spit

Para estrenar el álbum, Willy Mason, nos presenta el primer sencillo, Youth On A Spit, que además incorpora videoclip. Un film dirigido por el también neoyorquino Noel Heroux, un artista multifacético, con trabajos abstractos sobre el lienzo que alarga hasta la producción de este video. El propio Mason comenta el primer lanzamiento, con las siguientes palabras.

“Youth On A Spit trata sobre la libertad y la identidad que viene de crecer en una cultura basada en la publicidad. El estribillo no puedes matarme, ya estoy muerto es sobre la liberación que viene después de la desilusión“. Aquí debajo puedes ver el video y, más abajo, una buena noticia.

Gira de Willy Mason

La buena noticia es que Willy Mason se embarcará en una gira en Noviembre de este 2021, a pesar de la incertidumbre por la crisis sanitaria actual. Aquí debajo puedes ver las fechas para la gira por Reino Unido e Irlanda.

Noviembre 2021

2 – The Boilerroom, Guildford

3 – South Street Arts Centre, Reading

5 – Portland Arms, Cambridge

6 – Foro Tunbridge Wells, Tunbridge Wells

7 – Norwich Arts Centre, Norwich

9 – Night & Day, Manchester

10 – Brudenell Social Club, Leeds

11 – Whelans, Dublín

12 – St. Marys Church, Chester

15 – Cluny, Newcastle

16 – The Crescent, York

17 – Glee Club, Birmingham

18 – The Dome, London