Wings of Desire se sincronizan con la luna para inaugurar una nueva etapa con «Whisper»

El dúo británico Wings of Desire, formado por Chloe Little y James Taylor, ha decidido empezar 2026 mirando al cielo y escuchando sus ciclos. Su nuevo single, Whisper, marca el inicio de un proyecto tan ambicioso como singular: publicar una canción nueva en cada luna nueva del calendario lunar de este año. La propuesta no es un simple experimento conceptual, sino una extensión natural del universo que ya habían desplegado en su álbum de 2023, Life Is Infinite, donde exploraban la espiritualidad cotidiana, la introspección y la búsqueda de significado en un mundo acelerado.

Según explican, Whisper simboliza “el nacimiento de una nueva vida y las huellas eternas que dejamos atrás”, una reflexión que encaja con la intención del dúo de “volver a sintonizar con el ritmo de la tierra y los ciclos naturales del tiempo”. Cada lanzamiento vendrá acompañado de una pieza visual, reforzando esa idea de ritual contemporáneo que atraviesa su obra. La última luna nueva del año, el 9 de diciembre, reunirá todas las canciones en un álbum completo, cerrando así un ciclo creativo que se desarrolla en paralelo al propio movimiento lunar.

A lo largo de su carrera, el dúo ha destacado por su capacidad para combinar sensibilidad post‑punk, pulsiones cinematográficas y un enfoque conceptual que rara vez aparece en proyectos tan jóvenes. Su trayectoria reciente confirma esa inquietud: desde la publicación de Life Is Infinite hasta la sucesión de singles que han ido moldeando su identidad, Wings of Desire han demostrado que no temen borrar, reconstruir y reinventarse para encontrar la forma exacta de lo que quieren contar.

Entre la energía post‑punk y la reflexión existencial: el camino de Wings of Desire

El recorrido de Wings of Desire es relativamente breve, pero está marcado por una evolución constante y una clara voluntad de ruptura. Tras su etapa previa en INHEAVEN, Chloe Little y James Taylor decidieron iniciar un proyecto que les permitiera explorar un territorio más emocional, espiritual y experimental. Su música bebe del post‑punk, del art‑rock y de la estética cinematográfica, algo que medios especializados han subrayado en repetidas ocasiones. En 2023 publicaron Life Is Infinite, un álbum que recopilaba una serie de singles previos y que funcionó como declaración de intenciones: canciones como A Million Other Suns o The Knife mostraban un sonido expansivo, lleno de texturas y con un enfoque lírico que oscilaba entre lo existencial y lo íntimo. El disco consolidó su presencia en la escena indie británica y abrió la puerta a una etapa más conceptual.

Desde entonces, el dúo ha mantenido un ritmo creativo intenso. En 2024 publicaron el EP Shut Up & Listen, además de varios singles como Some Old Place I Used To Know o Outtamymind, y un EP en directo, Wings of Desire – Are Alive, que capturaba la energía de su propuesta sobre el escenario. Su tendencia a borrar canciones antiguas de las plataformas para sustituirlas por nuevas versiones o nuevas etapas creativas refuerza esa idea de constante transformación. Con el proyecto lunar de 2026, Wings of Desire parecen haber encontrado un marco perfecto para seguir explorando su identidad artística: un ciclo natural, repetitivo y simbólico que les permite avanzar sin perder de vista el origen de su búsqueda. Su discografía, aunque aún breve, ya muestra una coherencia temática y estética que los sitúa como una de las propuestas más interesantes del indie británico reciente.

