Wolf Alice actuarán en Madrid y Barcelona en marzo de 2022

Wolf Alice anuncia gira europea que pasará por Madrid y Barcelona en marzo de 2022, su vuelta a los escenarios desde 2018 que comenzará en enero con la gira en Inglaterra e Irlanda. La banda, a quienes entrevistamos recientemente, interpretará canciones de su tercer álbum Blue Weekend, que incluye el evocador single The Last Man On Earth, entre otro, y que está arrasando en todos los sentidos. Tras haber sido aclamado por toda la crítica musical, esta semana se ha convertido en el disco más vendido en UK, alzándose con el #1.

Wolf Alice son Ellie Rowsell (voz, guitarra), Joff Oddie (guitarra, voz), Theo Ellis (bajo) y Joel Amey (batería, voz). Ha pasado una década desde que la banda comenzó como un dúo de Ellie Rowsell y Joff Oddie, para luego ampliarse a un cuarteto, con la incorporación de Joel Amey y Theo Ellis al grupo. Desde entonces, la banda vio cómo su álbum debut de 2015, My Love Is Cool, se disparó hasta el número 2 en las listas del Reino Unido, su segundo álbum, Visions Of A Life, ganó el premio Hyundai Mercury 2018, y una nominación al GRAMMY por Mejor Interpretación de Rock. La banda tocó en 187 shows en la gira mundial de Visions Of A Life – incluyendo un Alexandra Palace con entradas agotadas, 2 fechas agotadas en Brixton Academy, y un set en el Pyramid Stage en Glastonbury.

No es de extrañar que la creación de la continuación de Visions Of A Life haya sido una tarea de enormes proporciones. El disco fue un gran éxito, lo que llevó a pasar muchos meses de gira, con vuelos intercontinentales, hoteles y largos viajes en autobús que pasaron factura a la banda. La banda se mudó a un Airbnb en Somerset, y fue allí donde reconfiguraron quiénes eran juntos, lejos de los escenarios de los festivales, los autobuses de las giras, las entregas de premios y los fans. Consolidaron su amistad y se pusieron a trabajar en algunas maquetas, las cuales se convirtieron en Blue Weekend, un disco producido por Markus Dravs (Arcade Fire, Björk, Brian Eno, Florence + The Machine), que ha ayudado a la banda a perfeccionar su sonido hasta un punto aún más nítido. La narración personal de Rowsell es el núcleo de Blue Weekend, un álbum en el que Wolf Alice adopta una nueva audacia y vulnerabilidad a partes iguales.

Wolf Alice actuará en la sala La Riviera en Madrid el 2 de marzo y en la sala Apolo de Barcelona el 6 de marzo de 2022. Entradas a la venta el viernes 18 de junio a las 10h en www.livenation.es y www.ticketmaster.es por 25 euros (+gastos).

¡Una oportunidad única para disfrutar del álbum más importante y destacado de Wolf Alice!