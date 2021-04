Wolf Alice adelanta “Smile”, segundo single de su nuevo disco

La banda inglesa de rock alternativo, Wolf Alice acaba de compartir el segundo sencillo de su nuevo álbum, una canción titulada Smile que formará parte de este esperado Blue Weekend que podremos escuchar el próximo 11 de junio.

Smile es una canción destinada a ser una de las favoritas en directo del nuevo trabajo de los británicos, que empezaron a tener esta misma situación durante su tiempo de grabación en Bruselas durante el encierro. Ellie Rowsell afirma que “es una de las canciones que escribimos pensando que la tocaríamos en vivo. Extraño esa sensación de cantar en el escenario. Es como gritar contra una almohada o algo“.

Además, Smile va acompañada de un videoclip dirigido por Jordan Hemmingway (Gucci, Raf Simons, Comme Des Garçons), en lo que es la segunda colaboración de la banda con el director después del sencillo anterior The Last Man On Earth y que os dejamos a continuación: