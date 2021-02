Wolf Alice, una de las bandas más veneradas de Gran Bretaña y ganadora del Mercury Prize 2018 por su último álbum Visions of a Life, acaba de anunciar su esperado tercer álbum, Blue Weekend, que se lanzará el 11 de junio a través de Dirty Hit.

El primer vistazo a este nuevo mundo, The Last Man On Earth, del que ya os hablábamos recientemente, se ha estrenado en el programa de Annie Mac en la BBC Radio 1, continuando una tradición que comenzó cuando Annie emitió Giant Peach de la banda de su LP debut My Love Is Cool como su primera canción cuando se hizo cargo del programa nocturno entre semana en 2015.

The Last Man On Earth es un regreso evocador, en el que Wolf Alice difumina las líneas entre la composición clásica, la atmósfera elegante y sus característicos coros nítidos. Es una canción llena de aplomo y confianza, el trabajo de una banda que sube el listón con cada lanzamiento. La cantante principal Ellie Rowsell es una artista con un raro don para escribir canciones: la capacidad de caminar sobre la delgada línea entre la narradora consumada y la letrista confesional. La canción llega con un video del director Jordan Hemingway (Gucci, Raf Simons, Comme Des Garçons), que presenta a Rowsell en el centro de atención y señala una audaz introducción a esta nueva era de Wolf Alice.

Al explicar quién es el titular de The Last Man on Earth, la cantante y guitarrista de Wolf Alice Ellie Rowsell dice: “Se trata de la arrogancia de los humanos. Acababa de leer Cat’s Cradle de Kurt Vonnegut y había escrito la línea ‘Peculiar travel suggestions are dancing lessons from god’ en mis notas. Pero luego pensé: ‘Uh, tu peculiar sugerencia de viaje no es una lección de baile de Dios, ¡es solo una sugerencia de viaje! ¿Por qué todo tiene que significar algo más? ‘”

Wolf Alice son Ellie Rowsell (voz, guitarra), Joff Oddie (guitarra, voz), Theo Ellis (bajo) y Joel Amey (batería, voz). Ha pasado una década desde que la banda comenzó como un dúo de Ellie Rowsell y Joff Oddie, y luego se expandió a un cuarteto, con Joel Amey y Theo Ellis uniéndose al grupo. Desde entonces, la banda vio su 2015 álbum debut My love is cool dispararse al # 2 en las listas británicas, su segundo álbum Visions Of A Life ganar el premio 2018 Hyundai Mercury , y una nominación al Grammy por Mejor Interpretación Rock. La banda dio 187 conciertos masivos en la gira mundial Visions Of A Life, incluido un Alexandra Palace agotado, 2 fechas agotadas en Brixton Academy y un set en el Pyramid Stage en Glastonbury.

No fue una sorpresa que crear un seguimiento de Visions Of A Life fuera una tarea abrumadora. El disco fue un gran éxito, que posteriormente llevó a muchos meses de gira, con vuelos intercontinentales, hoteles y largos viajes en autobús que afectaron a la banda.

La banda se mudó a un Airbnb en Somerset, y fue aquí donde reconfiguraron quiénes eran juntos, lejos de los escenarios de festivales, autobuses turísticos, entregas de premios y fans. Cimentaron su amistad y se pusieron a trabajar en algunas demostraciones incipientes en una iglesia convertida. Estas demostraciones se convirtieron en Blue Weekend, un disco producido por Markus Dravs (Arcade Fire, Björk, Brian Eno, Florence + The Machine ) que ha ayudado a la banda a refinar su sonido a un punto aún más nítido. La narración personal de Rowsell es el núcleo de Blue Weekend, un álbum que ve a Wolf Alice abrazar una nueva audacia y vulnerabilidad en igual medida.