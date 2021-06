Wolf Alice celebran el lanzamiento de su nuevo disco con el estreno del videoclip para “How Can I Make It OK?”

Ahora que ya hemos tenido todo el fin de semana para disfrutar de Blue Weekend, el tercer disco de Wolf Alice, es el momento perfecto para poner nuestra atención en el último videoclip que han estrenado para acompañarlo.

Se trata del tema How Can I Make It OK?, en cuyo videoclip podemos ver al grupo interpretando la canción en un estudio repleto de televisores, que en algunos casos ruido blanco o imagen estática mientras que otros retransmiten la propia actuación de la banda.

En tan solo unos días, Blue Weekend ya está siendo uno de los discos más reconocidos y de las que más se está hablando de lo que va de año. Mientras os dejamos con este videoclip y os animamos a que escuchéis y descubrais el disco, os recordamos a la reciente entrevista que la banda británica nos ofreció.