La banda de rock alternativo del norte de London ha actualizado su página web bajo el título The Last Man On Earth con un vídeo en bucle de un ojo en blanco y negro parpadeando. Desde su parón en 2019 en el que dijeron que estaban trabajando en un nuevo álbum, parece que estas señales indican que está a punto de llegar. Todavía no se sabe si The Last Man On Earth será el título del single o del álbum, pero lo que sí es seguro es que los fans de Wolf Alice estarán esperando ansiosos tener más noticias sobre ello. En la página web del grupo hay además un formulario en el que los fans pueden dejar su correo, su nombre y apellidos y registrarse.

En enero del 2020, el jefe de su sello Dirty Hit, Jamie Oborne, dijo que “el grupo estaba trabajando muy duro y estaba muy inspirado creando uno de sus mejores álbumes” y parece que ese momento ha llegado por fin. En las redes sociales ha aparecido contenido patrocinado, lo que nos lleva a pensar que las noticias sobre su tercer álbum o nuevo single son inminentes.

Estaremos atentos…