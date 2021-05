Wolf Alice estrenarán su nuevo single “No Hard Feelings” este martes

Tras las noticias de que Wolf Alice ha decidido adelantar el lanzamiento de su esperado tercer disco Blue Weekend, que ahora llegará el próximo 4 de junio, ya tenemos fecha para el que será el tercer adelanto del mismo.

Se trata de una nueva canción que se titula No Hard Feelings y que podremos escuchar por primera vez este martes 11 de mayo a través del programa que Zane Lowe presenta en Apple Music, tras lo que llegará el videoclip poco después.

Tras The Last Man On Earth y Smile, será una nueva oportunidad de descubrir las nuevas canciones de este esperado Blue Weekend.