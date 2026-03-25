Wolf Alice, Lily Allen, Olivia Dean y CMAT lideran unas nominaciones a los Ivors 2026 que celebran el mejor talento británico e irlandés

Las nominaciones a los Ivor Novello Awards 2026 ya están aquí, y la lista no podría ser más representativa del momento creativo que vive la música británica e irlandesa. Entre los nombres más destacados aparecen Wolf Alice, Lily Allen, Olivia Dean y CMAT, todas ellas con presencia en las categorías principales y consolidando un año especialmente fértil para el pop, el indie y la experimentación sonora .

En total, 61 compositores y compositoras han sido nominados en siete categorías, con Ellie Rowsell, Olivia Dean, Jacob Alon, Self Esteem (junto a Johan Hugo) y Kae Tempest (con Fraser T Smith) acumulando dos nominaciones cada uno. La ceremonia, que volverá a celebrarse en el Grosvenor House de Londres el 21 de mayo, mantiene su alianza con Amazon Music y reafirma su papel como uno de los reconocimientos más prestigiosos del sector.

Entre los momentos más llamativos de la lista está la quinta nominación de Little Simz por su canción “Free”, y la quinta también para Damon Albarn, nominado por “Damascus”, el tema de Gorillaz junto a Omar Souleyman y Yasiin Bey. En la categoría de Best Album, CMAT compite con su aclamado EURO-COUNTRY, mientras Lily Allen suma su tercera nominación con West End Girl. Wolf Alice, por su parte, entran en la categoría con The Clearing, confirmando su estatus como una de las bandas más influyentes de su generación.

En Best Contemporary Song, además de Gorillaz y Little Simz, aparecen Self Esteem con “I Do And I Don’t Care” y Kae Tempest con “I Stand On The Line” y “Know Yourself”. La categoría Best Song Musically and Lyrically reúne a Florence + The Machine con “Everybody Scream”, Wolf Alice con “The Sofa”, Sugababes con “Weeds”, Self Esteem con “Focus Is Power” y Jacob Alon con “Don’t Fall Asleep”.

Los Ivors, votados exclusivamente por compositores y compositoras, mantienen su prestigio como celebración del oficio de escribir canciones. No es casualidad que entre sus ganadores históricos figuren nombres como David Bowie, Adele, Amy Winehouse, Bruce Springsteen, Sting o Elton John. La edición de 2026 confirma que el relevo generacional está más que asegurado, con una mezcla de artistas consolidados y nuevas voces que ya están marcando el rumbo de la música contemporánea.

Los Ivor Novello Awards, una historia que ha convertido el arte de escribir canciones en uno de los mayores honores de la música británica

Desde su creación en 1956, los Ivor Novello Awards se han consolidado como el reconocimiento más prestigioso para compositores y letristas en el Reino Unido e Irlanda. A diferencia de otros galardones centrados en la interpretación o el impacto comercial, los Ivors celebran exclusivamente la escritura: la arquitectura emocional, técnica y narrativa que sostiene cada canción. Votados por los propios compositores, han premiado a figuras esenciales como David Bowie, Kate Bush, Amy Winehouse, Adele, Paul McCartney o Elton John, convirtiéndose en un termómetro fiable del talento que define cada época. Su historia es también la historia de la música moderna británica: un archivo vivo donde conviven clásicos inmortales y nuevas voces que están moldeando el futuro. La edición de 2026 confirma esa tradición, demostrando que la creatividad sigue siendo el motor que impulsa a una industria en constante transformación.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.