Wolf Alice nos muestra “No Hard Feelings”, el último indicio de su próximo álbum

La banda británica de rock alternativo, Wolf Alice, ha lanzado el que será el último avance de su nuevo disco Blue Weekend. La canción se llama No Hard Feelings y viene acompañada de un tierno videoclip.

El próximo 4 de Junio es el día elegido por Wolf Alice para el lanzamiento de su nuevo LP Blue Weekend (Dirty Hit, 2021). Este nuevo larga duración es el tercer nacimiento en el historial discográfico del grupo inglés; el hermano mayor se llama My Love Is Cool (Dirty Hit, 2015), y le sigue Visions Of A Life (Dirty Hit, 2017), ganador del Mercury Prize 2018.

Tal como cuentan los miembros de Wolf Alice, el disco se grabó durante el inicio de la cuarentena por el Covid, aunque las letras estaban escritas antes. Ellie Rowsell declara en una entrevista que “hice lo que siempre hago, que es salir y dejar que me pasen algunas cosas malas para tener algo sobre lo que escribir”.

El disco fue grabado y producido en Bruselas por el productor Markus Dravs junto al grupo, ya que fueron confinados por el estado de alarma desde el inicio de la cuarentena. El guitarrista Joff Oddie recuerda que “viviamos en un estudio del que no podíamos salir, así que se puso bastante intenso porque era lo único en lo que podíamos concentrarnos“

Ruptura en “No Hard Feelings”

Después de The Last Man On Earth y Smile, No Hard Feelings es el tercer sencillo que la banda lanza del próximo álbum Blue Weekend.

Este último single viene acompañado de un video dirigido por Jordan Hemmingway, en el que plasma a la perfección la esencia de la canción. La soledad que se siente en una ruptura sentimental es el hilo conductor en este corto. Ellie Rowsell describe el proceso de No Hard Feelings con estas palabras:

“Empecé tratando de hacer una canción muy cursi, casi de Motown, sobre el final de una relación, pero me preguntaba, ¿cuál es el sentido de sentirse miserable por ello? Era una canción corta, ya que se tocaba muy raoido. Traté de hacerla más largo, pero no tenía más palabras, había dicho todo lo que quería decir perfectamente y no quería arruinarlo con más. Así que, en cambio, lo reducimos y lo sentí más conmovedor”.

Estas palabras las podéis corroborar en el videoclip de la canción, que os dejamos aquí debajo. Y, a continuación, podéis echar un vistazo a la tracklist del nuevo álbum Blue Weekend.

01– The Beach

02– Delicious Things

03– Lipstick On The Glass

04– Smile

05– Saf From Heartbreak (if you never fall in love)

06– How Can I Make It OK?

07– Play The Greatest Hits

08– Feeling Myself

09– The Last Man On Earth

10– No Hard Feelings

11– The Beach ll