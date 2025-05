Wolf Alice regresa con «The Clearing»: un nuevo capítulo vibrante en su carrera

La banda británica de rock alternativo Wolf Alice ha irrumpido nuevamente en la escena musical con el anuncio de su cuarto álbum de estudio, The Clearing, que verá la luz el 29 de agosto de 2025 a través del sello Dirty Hit. Este lanzamiento, acompañado del poderoso single de adelanto Bloom Baby Bloom, marca el regreso de la formación tras cuatro años desde su aclamado Blue Weekend (2021). Producido por el renombrado Greg Kurstin, conocido por su trabajo con artistas como Adele y Foo Fighters, el disco promete consolidar a Wolf Alice como uno de los nombres más innovadores del rock contemporáneo.

Un single que redefine el poder vocal

El 15 de mayo de 2025, Wolf Alice lanzó Bloom Baby Bloom, un single que, según su vocalista Ellie Rowsell, explora la potencia de la voz como instrumento central en el rock, inspirándose en figuras como Axl Rose, pero desde una perspectiva femenina. “Quería una canción de rock en la que pudiera cantar sin usar la guitarra como escudo”, afirmó Rowsell, destacando su deseo de romper con estereotipos de género en la música. El videoclip, estrenado junto al single, refuerza esta narrativa con una estética cruda y enérgica que ya ha generado entusiasmo entre los fans, que destacan la intensidad y frescura del tema.

The Clearing: Un disco esperado

The Clearing se presenta como un trabajo ambicioso que busca empujar los límites del sonido de Wolf Alice. Compuesto en el norte de Londres y grabado en Los Ángeles con Greg Kurstin, el álbum combina la intensidad característica de la banda con una nueva capa de vulnerabilidad y experimentación. Según un comunicado de la banda, el disco refleja un período de introspección y creatividad tras el éxito de Blue Weekend, que les valió críticas unánimes y un lugar en las listas de mejores discos de 2021. Los fans ya pueden reservar el álbum en formatos como vinilo exclusivo en colores alternativos y ediciones con tarjetas autografiadas. La portada del álbum, revelada junto con el anuncio, ha sido destacada por su estética evocadora, complementando la narrativa visual que Wolf Alice suele cuidar con detalle en cada proyecto.

Wolf Alice: Una década de rock innovador

Formada en 2010 en Londres, Wolf Alice —compuesta por Ellie Rowsell (voz y guitarra), Joff Oddie (guitarra), Theo Ellis (bajo) y Joel Amey (batería)— se ha consolidado como una de las bandas más influyentes del rock alternativo británico. Su discografía, marcada por una evolución constante, refleja su habilidad para navegar entre el grunge, el dream pop y el indie rock con una identidad única.

Su álbum debut, My Love Is Cool (2015), lanzado bajo Dirty Hit, recibió elogios por su mezcla de crudeza y melodía, con sencillos como Moaning Lisa Smile y Bros que capturaron la atención de la crítica. Este trabajo les valió una nominación al Mercury Prize y estableció su reputación como una banda con un potencial inmenso. En 2017, Visions of a Life consolidó su estatus, ganando el Mercury Prize gracias a su ambición sónica y temas como Don’t Delete the Kisses. Este álbum mostró un sonido más expansivo, alternando entre momentos introspectivos y explosiones de energía.

En 2021, Blue Weekend marcó un punto álgido en su carrera. Producido por Markus Dravs, el álbum fue aclamado por su madurez lírica y su producción cinematográfica, con canciones como The Last Man on Earth y Smile que destacaron por su profundidad emocional. Este trabajo no solo reforzó su conexión con los fans, sino que también les valió reconocimiento internacional, incluyendo una nominación al BRIT Award.

Con The Clearing en el horizonte, Wolf Alice continúa demostrando su capacidad para reinventarse sin perder su esencia. Su discografía, que abarca desde la energía cruda de sus inicios hasta la sofisticación de sus trabajos más recientes, es un testimonio de su versatilidad y compromiso con la innovación musical.

