Wolf Alice se pasa al sello Columbia tras tres exitosos álbumes con Dirty Hit

La banda británica de indie rock Wolf Alice ha firmado un contrato discográfico con el sello Columbia, perteneciente a Sony Music, después de completar su acuerdo de tres álbumes con el sello independiente Dirty Hit. Según BNN, la salida de Wolf Alice de Dirty Hit “no fue abrupta” y fue “un movimiento calculado”, que había sido adelantado por su mánager, Stephen Taverner, y “recibido con un gesto de comprensión por parte de Jamie Oborne, de Dirty Hit”. El medio también informó de que el CEO de Sony Music, Rob Stringer, es conocido por ser un “gran admirador” de la banda.

Wolf Alice ha cosechado un gran éxito tanto de crítica como de público con sus tres álbumes anteriores: My Love Is Cool (2015), Visions Of A Life (2017) y Blue Weekend (2021). Su segundo disco les valió el prestigioso premio Mercury Prize y el número uno en las listas británicas. La banda, liderada por la carismática Ellie Rowsell, se caracteriza por su versatilidad y su capacidad para fusionar elementos del rock alternativo, el folk, el grunge, el pop y el shoegaze.

Por el momento, parece que están centrados en los preparativos de su nuevo disco, pero todavía tendremos que esperar un poco más para disfrutarlo.