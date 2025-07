Wolf Alice seduce con la introspectiva balada «The Sofa», nuevo adelanto de «The Clearing»

La banda británica Wolf Alice, liderada por Ellie Rowsell, ha lanzado The Sofa, el segundo sencillo de su próximo cuarto álbum The Clearing, que llegará el 22 de agosto de 2025 a través de RCA Records. Estrenado el 11 de julio, este tema, producido por Greg Kurstin en Los Ángeles, es una balada de piano con cuerdas y vientos que abraza el soft rock de los 70, según NME. Rowsell canta sobre aceptar la vida tal como es, con versos como “Didn’t make it out to California / Where I thought I might clean the slate / And maybe that’s OK”, reflejando la serenidad tras dejar atrás las inseguridades de los veinte. El video, dirigido por Fiona Jane Burgess y filmado en el norte de Londres, muestra a Rowsell en un sofá que recorre la ciudad, capturando la cotidianidad británica.

Tras su aclamada actuación en Glastonbury 2025, donde presentaron The Sofa junto a éxitos como Bros y Don’t Delete The Kisses, Wolf Alice se prepara para una gira norteamericana en septiembre, incluyendo fechas en The Wiltern en Los Ángeles y House of Blues en Boston, además de un concierto en Alcatraz de Milán el 13 de noviembre. Rowsell describe The Sofa como una reflexión sobre la madurez y la paz de volver a casa tras giras intensas, un tema que sigue el camino que ya marca una evolución desde Blue Weekend (2021). El sencillo, disponible en Spotify y Apple Music, anticipa un álbum introspectivo y teatral.

Wolf Alice: La banda londinense que fusiona grunge, pop y emoción cruda

Formada en Londres en 2010 por Ellie Rowsell (voz/guitarra), Joff Oddie (guitarra), Theo Ellis (bajo) y Joel Amey (batería), Wolf Alice se consolidó como una de las bandas más influyentes del rock alternativo británico. Su EP debut Blush (2013) y el sencillo Moaning Lisa Smile les valieron comparaciones con Hole y The Smashing Pumpkins. Su primer álbum, My Love Is Cool (2015), nominado al Mercury Prize, combinó grunge y dream pop con éxitos como Bros, alcanzando el top 2 en el Reino Unido. Su segundo disco, Visions of a Life (2017), ganó el Mercury Prize con tracks como Don’t Delete The Kisses, destacando su versatilidad y energía en festivales como Primavera Sound y Reading.

Blue Weekend (2021), producido por Markus Dravs, marcó un punto álgido con un sonido más maduro y cinematográfico, obteniendo aclamación universal y una nominación al BRIT Award. Tras un parón de cuatro años, Wolf Alice regresó con Bloom Baby Bloom y The Sofa, adelantos de su cuarto álbum The Clearing (2025), que explora temas de madurez y aceptación. Con giras agotadas en The O2 y AO Arena, la banda sigue siendo un referente del rock moderno, conectando con fans a través de letras introspectivas y actuaciones viscerales.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.