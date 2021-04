Wolfgang Van Halen estrena un nuevo single de su proyecto Mammoth WVH

Wolfgang Van Halen, hijo del fallecido mítico guitarrista Eddie Van Halen, sigue adelante con su carrera musical y ahora ha compartido una nueva canción, Feel, perteneciente a su proyecto llamado Mammoth WVH.

Se trata de un nuevo adelanto del álbum debut homónimo de la banda, cuyo lanzamiento está previsto para junio. Anteriormente, ya hemos podido disfrutar de cuatro temas: Don’t Back Down, Think It Over, You’re To Blame y Distance, su particular homenaje a su padre, que murió el pasado mes de octubre debido al cáncer que sufría.

Además, la canción viene acompañada de un lyric video producido por Agustín Esquibel que ya podemos ver a continuación.