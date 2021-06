Woods está “Waiting Around For A New Me” acompañado de un videoclip

Los Woods está Waiting Around For A New Me (esperando un nuevo yo) en su nuevo single, que viene acompañado de un videoclip. Es el sencillo principal del nuevo álbum More Strange, que saldrá en julio de este año 2021.

Este nuevo álbum More Stanger se considera una edición Deluxe de su último larga duración Strange To Explain (Woodsist Records, 2020). Un álbum que hizo las delicias del público con su transgresor estilo folk; aupado con las eléctricas de Jeremy Earl, el brillante bajo de Kevin Morby y los ritmos de Jarvis Tavernier y G. Lucas.

Para la edición Deluxe, More Stranger saldrá a la venta el 23 de Julio a través de Woodsist Records, la banda ha añadido cinco canciones clasificadas como bonus tracks, las cuales no aparecen en la edición del LP original Strange To Explain. Dos de ellas son tomas descartadas para el disco original, una es Daylight Push y la otra Sun Jammer; otra bonus track es la versión de uno de lo temas del último elepé, Be There Still, y las dos últimas piezas en formar parte de More Stranger llegan a modo de singles. Nickels and Dimes, que está por salir, y Waiting Around For A New Me, la cuál nos acaban de presentar y os contamos un poco más de ella a continuación.

Woods, Waiting Around For A New Me para el Woodsist Festival 2021

La banda Woods tocará en el festival que organiza su discográfica ( el propietario es Jeremy Earl, guitarrista y cantante de Woods) y en el que compartirán escenario con Yo La Tengo, Kevin Morby (quien además de su carrera en solitario también es bajista de Woods) y Cassandra Jenkins, entre otros.

En el recién estrenado single, Woods está Waiting Around For A New Me pero acompañado del film que ha dirigido Ian McNaughton para la ocasión. El corto, que puedes ver a continuación escuchando Waiting Around For A New Me, tiene un estilo años 70 que reconocerás en sus títulos de apertura y cierre del mismo.

Compruébalo tú mismo a continuación:

Tracklist More Stranger:

01 “Next To You And The Sea”

02 “Where Do You Go When You Dream?”

03 “Before They Pass By”

04 “Can’t Get Out”

05 “Strange To Explain”

06 “The Void”

07 “Just To Fall Asleep”

08 “Fell So Hard”

09 “Light Of Day”

10 “Be There Still”

11 “Weekend Wind”

12 “Nickels and Dimes”

13 “Waiting Around For A New Me”

14 “Daylight Push”

15 “Be There Still (Alternate Version)”

16 “Sun Jammer”