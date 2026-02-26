Wu Lyf regresan con un rugido: el segundo álbum que nadie esperaba y todos necesitaban

Quince años después de aquel estallido emocional llamado Go Tell Fire To The Mountain, la banda de Manchester Wu Lyf vuelve a irrumpir con un anuncio que parecía condenado a no llegar nunca: su segundo álbum, A Wave That Will Never Break, verá la luz el próximo 10 de abril. Y lo hace acompañado de un single urgente, abrasivo y profundamente espiritual, “Love Your Fate”, que funciona como declaración de intenciones y como recordatorio de que este grupo nunca jugó según las reglas del resto.

El tema, grabado en los estudios Namouche de Lisboa, nace de improvisaciones reconstruidas hasta encontrar una forma nueva, casi ritual. La voz desgarrada de Ellery James Roberts vuelve a sonar como un sermón en llamas, y su explicación del concepto detrás de la canción lo confirma: “Amar el propio destino es mirar todo esto sin optimismo ingenuo ni cinismo amargo, sino con aceptación sobria”, afirma el vocalista. “La libertad empieza con la rendición… Así que ama tu destino. Ama este tiempo, este dolor, este mundo en llamas”.

El álbum, producido por Sonic Boom, promete mantener esa escala casi litúrgica que siempre definió a la banda. Según el comunicado, el disco suena “tan vasto e intransigente como siempre”, con una fisicidad y una devoción que buscan ser experimentadas como un todo. Por eso, Wu Lyf han decidido distribuir A Wave That Will Never Break directamente a través de su comunidad L Y F, en WORLDUNITE.ORG, donde también ofrecerán diarios, merchandising exclusivo, foros y acceso anticipado a entradas. No es un gesto anti‑streaming, dicen, sino un experimento para recuperar la experiencia completa de un álbum en un mundo de escucha fragmentada.

La banda acompañará el lanzamiento con una serie de residencias europeas —incluyendo dos noches en Barcelona— antes de embarcarse en su primera gira norteamericana en más de una década. Un regreso así no es solo una noticia: es un acontecimiento para quienes vivieron la irrupción de Wu Lyf como un pequeño terremoto emocional y estético. Y, a juzgar por “Love Your Fate”, la banda no ha perdido ni un ápice de su intensidad.

<a href="https://wulyf.bandcamp.com/track/love-your-fate">Love Your Fate de WU LYF</a>

Una llama que nunca se apagó: la trayectoria singular de Wu Lyf

Wu Lyf protagonizaron una de las irrupciones más misteriosas y magnéticas del indie de principios de los 2010. Surgidos en Manchester, el colectivo —porque siempre se resistieron a ser llamados simplemente “banda”— construyó su identidad a partir del anonimato, la estética cruda y una intensidad emocional que desbordaba cualquier etiqueta. Su debut, Go Tell Fire To The Mountain (2011), se convirtió en un fenómeno inesperado: grabado en una iglesia, con una producción áspera y una voz que parecía desgarrarse desde lo más profundo, el disco capturó una mezcla de furia, espiritualidad y vulnerabilidad que conectó con una generación que buscaba algo más que canciones bonitas. No había singles al uso, ni promoción tradicional, ni entrevistas complacientes. Había un universo propio, un lenguaje visual y sonoro que convertía cada aparición en un pequeño acto de fe.

Tras aquel impacto, Wu Lyf se desvanecieron casi tan rápido como habían aparecido. En 2012 publicaron “T R I U M P H”, un tema que muchos interpretaron como una despedida, y poco después el proyecto quedó en silencio. Algunos de sus miembros siguieron caminos musicales distintos, pero la mitología del grupo creció con los años: su único álbum se convirtió en obra de culto, y su ausencia alimentó la idea de que quizá su historia estaba destinada a ser un destello irrepetible. Por eso el regreso en 2025 con “A New Life Is Coming” —retirado después de Spotify como gesto político— fue recibido como una señal de que algo se estaba moviendo. Ahora, con A Wave That Will Never Break, la banda demuestra que su visión sigue intacta: desafiante, comunitaria, espiritual y profundamente humana. No es un regreso cualquiera; es la continuación de una llama que, pese al silencio, nunca llegó a apagarse.

