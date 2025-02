Wu-Tang Clan y Mathematics: La combinación perfecta en «Black Samson, The Bastard Swordsman»

Wu-Tang Clan ha anunciado el lanzamiento de su nuevo álbum Black Samson, The Bastard Swordsman para el próximo Record Store Day 2025. El icónico grupo de hip-hop, que no ha lanzado un álbum completo desde 2017 con The Saga Continues, está listo para sorprender a sus fanáticos el 12 de abril. La edición será limitada a 5000 copias, disponibles en tiendas participantes del evento.

El álbum, que será acreditado a Wu-Tang and Mathematics, cuenta con la participación de los nueve miembros sobrevivientes del grupo, además de colaboraciones con artistas como Kool G Rap, Kurupt y Benny The Butcher. El productor Mathematics, quien ha trabajado con el grupo desde sus inicios, expresó su entusiasmo diciendo: “Wu-Tang siempre ha tratado de empujar límites musicalmente, artísticamente y culturalmente. Con Black Samson, The Bastard Swordsman, estoy dando a los fans no solo un álbum, sino una pieza de historia”.

El anuncio se alinea con la tradición del Wu-Tang Clan de crear proyectos únicos e innovadores. Recordemos que en 2015 lanzaron una única copia de Once Upon A Time In Shaolin, vendida por 2 millones de dólares al controvertido Martin Shkreli. Este nuevo álbum promete no solo música innovadora sino también un arte visual impresionante, consolidando aún más su legado en la historia del hip-hop.

Wu-Tang Clan: El poder y la innovación de una leyenda del hip-hop

Wu-Tang Clan es sin duda una de las fuerzas más influyentes en la historia del hip-hop. Formado en Staten Island, Nueva York, en 1992, el grupo revolucionó la escena musical con su álbum debut Enter the Wu-Tang (36 Chambers) en 1993. Este disco presentó un estilo crudo y oscuro que combinaba lirismo, producción innovadora y una fuerte influencia de películas de kung-fu.

A lo largo de los años, Wu-Tang Clan ha lanzado álbumes icónicos como Wu-Tang Forever, The W, Iron Flag y 8 Diagrams. Cada uno de estos trabajos ha demostrado su capacidad para reinventarse y mantenerse relevantes en una industria en constante cambio. Su álbum de 2017, The Saga Continues, marcó su último lanzamiento completo antes del anuncio de Black Samson, The Bastard Swordsman.

Además de sus trabajos en grupo, los miembros del Wu-Tang Clan han tenido carreras solistas exitosas. RZA, GZA, Method Man, Ghostface Killah, Raekwon, Inspectah Deck, U-God, Masta Killa y Cappadonna han lanzado álbumes en solitario que han contribuido a cimentar su legado en el mundo del hip-hop. Proyectos como Liquid Swords de GZA, Only Built 4 Cuban Linx de Raekwon, y Supreme Clientele de Ghostface Killah son considerados clásicos del género.

El impacto cultural del Wu-Tang Clan, ahora junto a Mathematics, trasciende la música. Han influenciado la moda, el cine y el arte. El anuncio de su nuevo álbum Black Samson, The Bastard Swordsman es un testimonio de su continuo poder e innovación en la industria musical.

