Wunderhorse confirma la salida de su bajista Peter Woodin tras siete años

La banda británica de rock alternativo Wunderhorse ha anunciado la salida de su bajista Peter Woodin, quien formó parte del grupo durante siete años. La noticia, publicada el 22 de mayo de 2025 a través de un comunicado en Instagram, ha sorprendido a los seguidores de la banda liderada por Jacob Slater, que también incluye a Harry Fowler (guitarra) y Jamie Staples (batería). Aunque no se han revelado los motivos específicos de la separación, el anuncio marca el fin de una etapa para la banda, que se encuentra en un momento álgido tras el éxito de su segundo álbum, Midas.

Un adiós amistoso tras una trayectoria destacada

En su comunicado, Wunderhorse expresó gratitud hacia Woodin: “Han sido siete magníficos años, pero lamentablemente nuestro amigo de siempre y bajista Peter Woodin no seguirá trabajando con nosotros en el futuro. Le deseamos lo mejor en sus próximos proyectos”. Woodin respondió en su Instagram Stories compartiendo el mensaje de la banda y añadiendo: “Gracias y nos vemos en la próxima”. La salida parece amistosa, aunque los fans notaron pistas previas, como la ausencia de Woodin en la grabación de una actuación para Later… With Jools Holland y la eliminación del nombre de la banda de su biografía en Instagram, según comentarios en Reddit y publicaciones en redes sociales.

Impacto en la banda y próximos pasos

La partida de Woodin llega menos de un año después del lanzamiento de Midas (agosto de 2024), un álbum elogiado por su energía cruda y que consolidó a Wunderhorse como una de las bandas más prometedoras del Reino Unido. Woodin fue una pieza clave en la transición de Wunderhorse de un proyecto en solitario de Slater a una banda completa, aportando un sonido distintivo con su bajo Danelectro. Por el momento, no se ha anunciado un reemplazo permanente, pero la banda continúa con su agenda, incluyendo tres conciertos en España el próximo mes de julio (8 de julio en la Razzmatazz 2 de Barcelona, 9 de julio de 2025 en La Riviera de Madrid y 10 de julio de 2025 en el Bilbao BBK Live).

Wunderhorse: del punk al estrellato indie con un toque de caos

Formada en 2020 como un proyecto en solitario del carismático Jacob Slater, Wunderhorse se ha consolidado como una de las bandas más emocionantes del rock alternativo británico. Con una trayectoria que abarca dos álbumes y una evolución desde el punk hasta un sonido indie con influencias de Neil Young, Radiohead y Nirvana, el cuarteto –completado por Harry Fowler (guitarra), Jamie Staples (batería) y, hasta recientemente, Peter Woodin (bajo)– ha conquistado a crítica y público con su energía cruda y letras introspectivas.

Jacob Slater, exlíder de la banda punk Dead Pretties, fundó Wunderhorse tras un periodo de introspección en Cornwall, donde se alejó de la música tras un agotamiento en la escena londinense. Su primer álbum, Cub (2022), marcó un debut prometedor, con singles como Teal y Leader of the Pack que capturaron un sonido melódico con un toque de Americana. El disco, descrito por NME como un “álbum del año”, llevó a la banda de pequeños bares a escenarios como Glastonbury y giras con Fontaines D.C. y Pixies. Fowler, Staples y Woodin, inicialmente músicos de apoyo, se convirtieron en miembros permanentes, forjando una química que definió el sonido de Wunderhorse.

El segundo álbum, Midas (agosto de 2024), grabado en Pachyderm Studios en Minnesota, es considerado por muchos el verdadero debut de Wunderhorse como banda cohesionada. Con canciones como July, Rain y la titular Midas, el disco combina estribillos robustos con una sensibilidad melódica, evocando comparaciones con In Utero de Nirvana y The Bends de Radiohead. Rolling Stone y The Guardian elogiaron su intensidad y autenticidad, destacando la capacidad de Slater para canalizar temas de autodestrucción y redención. La gira posterior, que incluyó shows en el O2 Forum de Londres y festivales como Reading & Leeds, consolidó su reputación como un acto en vivo formidable.

A pesar de la reciente salida de Peter Woodin, Wunderhorse sigue siendo un proyecto en ascenso. Su conexión con los fans, forjada a través de actuaciones viscerales y letras que resuenan con una generación joven, los posiciona como posibles sucesores de grandes como Fontaines D.C. o Sam Fender, con quienes han compartido escenario. Con planes para 2025 que incluyen festivales como Rock for People y Wider Than Pictures, Wunderhorse promete mantener su caos creativo y su pasión por la música en vivo.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.