Xiu Xiu vuelve a la carga con un disco de versiones que supone un homenaje visceral a sus influencias

La banda experimental estadounidense Xiu Xiu, liderada por Jamie Stewart junto a Angela Seo y David Kendrick, ha anunciado el lanzamiento de su nuevo disco de versiones Xiu Mutha Fuckin’ Xiu: Vol. 1, previsto para el 16 de enero de 2026 bajo el sello Polyvinyl. Este trabajo se presenta como el tercer álbum de versiones de su carrera, tras Nina (2013) y Plays the Music of Twin Peaks (2016), y confirma la obsesión del grupo por reinterpretar canciones que han marcado su trayectoria emocional y artística.

El repertorio es tan variado como arriesgado: desde el clásico punk Cherry Bomb de The Runaways hasta la melancólica Some Things Last a Long Time de Daniel Johnston, pasando por la icónica Dancing on My Own de Robyn, el himno post-punk Psycho Killer de Talking Heads, o la inquietante Hamburger Lady de Throbbing Gristle. También se incluyen piezas de Roy Orbison, Soft Cell y hasta la rapera Glorilla con Lick or Sum. Según ha explicado Jamie Stewart, la intención nunca es “mejorar” las canciones originales, sino rendirles tributo y aprender de ellas, explorando su esencia desde la perspectiva abrasiva y emocional que caracteriza a Xiu Xiu.

El álbum, que se podrá conseguir en vinilo de edición limitada y en plataformas digitales, recoge parte de las versiones que la banda fue publicando en su serie de suscripción en Bandcamp desde 2020. Con ello, Xiu Xiu reafirma su lugar como uno de los proyectos más inquietos y radicales de la escena experimental, capaces de tender puentes entre el pop, el noise y la tradición del homenaje musical. Además, el grupo continuará en 2026 con su gira centrada en la estética de Eraserhead de David Lynch, demostrando que su universo creativo sigue expandiéndose hacia territorios insólitos.

Una trayectoria marcada por la intensidad y la experimentación

La historia de Xiu Xiu comienza en San José, California, en 2002, cuando Jamie Stewart funda el proyecto con una clara vocación de romper moldes dentro del post-punk y el noise. Su debut Knife Play (2002) ya mostraba un sonido abrasivo y emocional, seguido por A Promise (2003) y el aclamado Fabulous Muscles (2004), que consolidó a la banda como referente del indie experimental. A lo largo de más de dos décadas, han publicado más de quince discos de estudio, entre ellos La Forêt (2005), The Air Force (2006), Women as Lovers (2008), Forget (2017), Girl with Basket of Fruit (2019) y Ignore Grief (2023). Su último trabajo de estudio, 13″ Frank Beltrame Italian Stiletto With Bison Horn Grips (2024), confirma su capacidad para reinventarse sin perder la crudeza que los define.

La discografía de Xiu Xiu se caracteriza por una exploración constante de temas como el trauma, la identidad y la vulnerabilidad, siempre desde un enfoque sonoro radical que combina melodías frágiles con estallidos de ruido y electrónica. Han colaborado con artistas como Grouper y Merzbow, y han rendido homenaje a referentes culturales con proyectos como Xiu Xiu Plays the Music of Twin Peaks (2016). Su música, lejos de buscar la complacencia, se adentra en territorios incómodos y emocionales, convirtiéndose en un espejo de las tensiones contemporáneas. Con cada álbum, Xiu Xiu ha demostrado que la experimentación no es un recurso pasajero, sino el núcleo de su identidad artística. De hecho, es una banda que ha hecho de la incomodidad un lenguaje propio. Desde sus inicios, Jamie Stewart ha concebido el proyecto como un espacio de confrontación emocional, donde las canciones funcionan como catarsis y como exploración de lo humano. Su discografía, extensa y diversa, refleja una evolución que nunca ha renunciado a la intensidad: del minimalismo oscuro de La Forêt al pop retorcido de Forget, pasando por la crudeza visceral de Girl with Basket of Fruit.

En directo, Xiu Xiu se ha consolidado como una experiencia inmersiva, capaz de alternar momentos de fragilidad extrema con explosiones de ruido que sacuden al público. Su propuesta no busca el consenso, sino la honestidad radical. Por eso, cada nuevo lanzamiento, ya sea un álbum de estudio o un proyecto de versiones como Xiu Mutha Fuckin’ Xiu: Vol. 1, se percibe como un capítulo más en una narrativa que desafía las convenciones del indie y el experimental. Con más de veinte años de carrera, Xiu Xiu sigue siendo un referente de cómo la música puede ser un espacio de riesgo, vulnerabilidad y resistencia artística.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.