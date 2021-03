Xiu Xiu y Sharon Van Etten colaboran en “Sad Mezcalita”

Teníamos ganas de tener novedades de Xiu Xiu, y precisamente este pasado viernes publicaron OH NO, un nuevo álbum de duetos del que hoy nos presentan Sad Mezcalita, canción en la que han contado con la colaboración de nada menos que Sharon Van Etten.

Y es que, según los propios Jamie Stewart y Angela Seo, que además dirige el videoclip que acompaña la canción, no había mejor compañía posible para este tema que Van Etten.

“Ángela me dijo, ‘nunca escribes canciones de amor’. Esta canción intentó hacer eso y falló. Para mí, trata de cómo el miedo de que alguien a quien amas sea asesinado, secuestrado o se pierda en el desierto conduce a una certeza poseída de esos mismos destinos. Querer, necesitar y sentir amor por alguien cuando sabes desde el principio que acabará de la peor forma imaginable.



Sharon parecía la única persona a la que conozco que podía resolver este conflicto sin dudarlo. El título está tomado de una línea de la canción de Otis Redding “I’ve Got Dreams to Remember”, que es una canción de amor que no falló en su intención, pero que sigue siendo triste”, afirman sobre este tema.

Ahora, lo mejor, es que lo descubráid y disfrutéis a continuación:

Xiu Xiu – Sad Mezcalita