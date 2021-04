Ya disponible “The Melting Of The Sun” de St.Vincent

La cantautora estadounidense St.Vincent lanza The Melting Of The Sun, el segundo adelanto del disco Daddy’s Home (2021).

Tras el primer adelanto, Pay Your Way In Pain (2021), la autora lanza una nueva muestra de su disco que se publicará el 14 de mayo a través de Loma Vista.

Esta nueva canción, coproducida por Jack Antonoff, busca reconocer a artistas como Joni Mitchell y Marilyn Monroe, quienes han inspirado a Annie Clark, más conocida como St. Vincent.

La artista, ganadora de tres premios Grammy por MASSEDUCTION (2017), anunció que este próximo disco sería una continuación del galardonado. Ya conocimos en su momento que hizo una campaña publicitaria, llenando ciudades con carteles en los que anunciaba la fecha del lanzamiento del disco. Este octavo disco de estudio está inspirado en la música de Nueva York de los setenta, pues es la música que le recuerda a su padre y que siempre ha escuchado de pequeña.

Cabe destacar que tras MASSEDUCTION (2017), lanzó MassEducation (2018), en el que versiona a piano mucha de sus canciones del anterior disco.

Asimismo, le acompaña un vídeo lyrics en el que podemos ver un sol con su cara, siguiendo la temática del álbum.

Os dejamos aquí con la canción.