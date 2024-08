Ya disponibles los dos remixes del «Like a Prayer» de Madonna para «Deadpool & Wolverine»

Marvel ha lanzado oficialmente los dos remixes de Like A Prayer de Madonna que aparecen en la película Deadpool & Wolverine. Los remixes, titulados Battle Royale y Choir, están ya disponibles en plataformas de streaming. El primero de los remixes cuenta con la firma del propio compositor de la BSO de película, Rob Simonsen, mientras que el segundo es interpretado por el I’ll Take You There Choir.

Ryan Reynolds y el director Shawn Levy compartieron detalles sobre cómo lograron que Madonna aprobara el uso de su icónica canción. Según Levy, tuvieron que visitar personalmente a la cantante para mostrarle la secuencia en la que se usaría la canción. Madonna no solo dio su permiso, sino que también ofreció sugerencias para mejorar la escena, lo que llevó a una nueva sesión de grabación en menos de 48 horas.

Desde su estreno, Deadpool & Wolverine ha sido un éxito rotundo, rompiendo récords de taquilla para una película con clasificación R. En su primer fin de semana, recaudó aproximadamente 205 millones de dólares en Norteamérica y 438 millones a nivel mundial, superando posteriormente la marca de los mil millones de dólares en la taquilla global.

¡No te lo pierdas!